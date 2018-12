Cuma hutbeleri daha etkili olabilir!

Aydemir Hüdai/İSTANBUL

Kıyamet alametlerinden biri de işin ehline düşmemesidir. (H.Şerif)

Camiler isminden anlaşıldığı gibi cem olma yeri, yani müslümanların toplanma yeridir. Müslümanların sadece ibadet için toplandığı yer değil aynı zamanda müslümanların birbiri ile tanışma, birbirinin dertlerini, sıkıntılarının, problemlerinin halledilmesi ortamıdır.

Peygamberimiz (SAV) bütün müslümanların problemlerini, sıkıntılarını, günlük meselelerini mescidde görüşür ve aynı zamanda da vakit namazlarında imamlık yapardı. Bunları niçin anlatıyorum. Diyanet hutbeleri daha dikkatli ve günlük gündemi içine alacak bir şekilde hazırlasın diye açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bizim diyanet hutbeleri ülkenin gündemine göre değil Kur’an-ı Kerim’den gelişi güzel ayetler seçerek hazırlıyor. Gündem ile ilgili olmayan ayetlerle hutbeleri meşgul ediyor. Gündemi takip edemiyor, yani diyanet dostlar alışverişte görsün diye hazırlıyor. İmamlar ve vaizler de diyanete uymuş gündeme göre vaaz etmiyor. Vaazı için ayrılan zamanı doldurmak için vaaz veriyorlar. Diyanet imamlara uysun, imamlar diyanete uygun birbirlerini iyi bulmuşlar. Halbuki İslam dini araştırma, sorgulama, öğrenme dinidir. Vaizlere bakıyorsun yetenek yok, bilgi yok, donanım yok vaaz ettikleri zaman camideki cemaatin çok güzel uykusunu getiriyorlar. Gelelim anlatmak istediğimiz meselenin özüne, geçenlerde cumaya gittim yanlış anlaşılmasın ben sadece cumadan cumaya camiye giden haftalık müslümanlardın değilim, beş vakit namazını eda eden bilinçli donanımlı müslümanlardanım. Şimdi caminin imamı hutbede Haşır suresinin on üç ayetinden bahsetti. Cenab-ı Allah’ın ilminin her şeyi kuşattığının ona gizli açık hiçbir şeyin gizli olmayacağını yerlerin ve göklerin hükümranlığının sadece ona ait olduğunu, bütün güzel isimlerin ona ait olduğundan bahsetti, güzel ama herkes cahili, bilgilisi Allah’ın her şeye gücünün yettiğini biliyor. Ülkemizde dövizler artmış, yiyecekten giyeceğe kadar her şeye yüzde yüzden fazla zam gelmiş, vatandaşın alım gücü zayıflamış böyle önemli bir ülke meselemiz varken diyanet hazırladığı hutbesinde neden bahsediyor? Ne anlatıyor imamlar ne anlatıyor. Gündem ile hiçbir ilgileri yok, yahu kardeşim Peygamberimiz (SAV) aç adama ne adres sorun ne de nasihat edin derken neye dikkkat çekiyor bunu anlamak gerek. Koca koca ilahiyatçılar, vaizler, diyanet ne anlatıyor bir bilen bunu bize anlatsın da bilelim. Ülkemizde alınan satılan ürünlerin hepsi dışardan mı geliyor da bu ürünler yüzde yüzlerin üstünde zam alıyor?

Bazı ürünlerin yokluğundan bahsediliyor, fırsatçılar yani Peygamberimiz (SAV)’nin lanetlediği ihtikarcılar faaliyete geçmiş, daha çok kazanayım diye malları stokluyorlar, saklıyorlar, fahiş fiyatlarla satıyorlar. İşte diyanet, vaizler vaazlarında hutbelerinde bu meseleleri işlemeleri, gündeme getirmeleri gerekir, bu konularla ilgili ayetleri, hadisleri bu vatandaşa vaazlarında, hutbelerinde anlatmalıdır. Çünkü ihtikar yapanların yani stokçuluk yapanların içinde namazını kılanlar da var hacca gidenler de var adam bunun vebalinin şirkle eş değer olduğunu biliyor günahının yerlerin, göklerin dolduramayacağını biliyor, kendini çok akıllı, ticareti çok iyi bildiğini zannediyor bu günahı birilerinin bu kişilere anlatması gerek herhalde ben anlatacağım.

Peygamber Efendimiz (SAV) ihtikar yapanın yani malı fazla fiata satmak için stoklayanın mel’un olduğunu, ihtikarın sonunun iflas olduğunu anlatarak bu meselenin önemini belirtmektedir ihtikarcıların, stokçuların çocuklarının sapık, katil, uyuşturucu müptelası olacağını, yuvalarının dağılacağını, ahirette ise çok acıklı ve şiddetli cezalara çarptırılacaklarını ifade etmiştir. Bizim diyanet gündemle ilgili olmayan ayetlerle, hadislerle hutbeyi dolduruyor. İslam dini toplumun doğru yönde bilinçlendirilmesini, insanların birbirlerini sevgi saygı alanında sevmesini, sosyal ilişkilerde dürüstlükle muamele etmelerini emrediyor, rica etmiyor tavsiye ediyor. İslam dini İslam’ın beş şartından, imanın altı şartından ibaret değildir. Bu önemli konuyu diyanetimizin, vaizlerimizin toplum içindeki yaşanılan olayları ayet ve hadisleri örnek göstererek anlatmalıdır. Bundan üç ay evvel bizi semtteki caminin imamı bir perşembe günü öğle namazından evvel camideki 25-30 tane 70’lik-80’lik ihtiyara zinadan bahsediyor hoca zinayı uzun uzun bu yaşlılar topluluğuna anlattı. Öğle namazının bitiminden sonra imamın odasına gittim yahu hocaefendi sen zinanın büyük günahlardan olduğunu bu yolda dahi yürüyemeyen ihtiyarlara ne anlatıp da nefesini boşuna harcıyorsun dedim. Bunlar istese de zina edemez sen bu vaazı yarın cuma namazına gelen gençlere anlat da bir işe yarasın dedim. Ertesi gün takip ettim bülbül gibi şakıyan hoca zinadan tek bir kelime dahi etmedi. İşte diyanetimiz, işte hocalarımız, işte vaizlerimiz.. Allahü Teala sonumuzu hayır etsin; gerçek imamlarımızı, vaizlerimizi tenzih ederim; ki sayıları o kadar az ki, tesadüfen karşılaşırsın. Allahü Teala kıl beşini bil işini diye düşünen müslümanlardan etmesin. Amin.