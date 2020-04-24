Cuma hürmetine
Allah’ım; Ramazan-ı Şerif’e ulaştırdığın için sana hamdü senalar olsun..
Allah’ım; Ramazan-ı Şerif ve Cuma hürmetine zorluklarımızı kolaylığa, darlığımızı bolluğa, günahlarımızı affa, hastalıklarımızı şifaya, karanlığımızı aydınlığa, dualarımızı kabule tebdil eyle...
Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Ya Rabbi! Kaderimizi güzel eyle, alın yazımızı ak eyle... Takatımızın üstünde yük yükleme, tahammül gücümüzün üstünde acı ve elemlerle imtihan etme, bizleri...
Allahım; ömrümüzün en hayırlısı, ömrümüzün sonu olsun. Amelimizin en hayırlısı son amelimiz olsun. Günlerimizin en hayırlısı, sana ulaştığımız gün olsun. AMİN