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Gündem Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi anlatıyor
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi anlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi bu gelişme üzerine açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:08:00 - 2020-08-19 22:22:41
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi anlatıyor

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor. 

Mehmet Özmen: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz." dedi. Sizce bu müjde ne olabilir?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bu büyük Türkiye'nin inşası anlamına gelen bir haberdir. Dikkat edin Türkiye bölgesinde sondaj faaliyetleri yürütüyor. Türkiye askeri anlamda dışa bağımlılığı azalttı. Sondaj konusunda yerli çabayla üretilen gemiler faaliyet yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü müjde vereceğim demişti. Doğu Karadeniz ya da Doğu Akdeniz'de büyük ihtimal petrol ve doğal gaz bulunduğu haberini inşallah alırız.

Cuma gününe kadar biz de sizin gibi bekliyoruz. Cuma hayırlı bir gündür. Cuma bizde hep hayırdır.

Mehmet Özmen: Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Bir eksen değişikliği olacak" dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bu ülke bir toplu iğne bile üretemiyordu. Özellikle NATO kurulunca batı Türkiye'yi Rusya'ya karşı miğfer olarak gördü. Tabi kendilerini korumak için yaptılar bunları. Biraz önce de söyledim, Sayın Cumhurbaşkanımız MİT binası açılışında yeni bir Türkiye kuruloyor demişti.

Sayın Berat beyin söylediği şey, süreç  ve sistemin değiştiğidir. Türkiye saldırılar karşısında diz çökmüyor.

 Mehmet Özmen: ABD'de Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamaları için ne yorum yaparsızın?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Muhalefeti kullanarak dışarıdan iktidar değiştirme eski Türkiye'de kaldı. Türkiye artık dizlerinin üzerine çökmüyor. 

Burası bizim ülkemiz muhalefetin görevi varsa iktidarın yanlışları söylemek zorundadır. Muhalefet algı operasyonu yapıyor. Artık bundan kurtulmaları lazım. Ellerinde bir şey varsa çıksınlar ortaya, anca Abdullah Gül'e şirinlik yapıp gündemi saptırırlar. 

Bizim Gül'den korktuğumuz filan yok. Bizim Reisimiz var. Bizim kimseden korkumuz ya da beklentimiz yok. 

 

 

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Yorumlar

klm

Galiba Akdeniz de doğal gaz veya petrol bulunmuş olabilir..
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