Cuma günü okunması sevap olan sureler, cuma gecesi okunacak dua ve zikirler, cuma günü okunacak faziletli dualarını sizler için derledik.

Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar şu şekilde. Her kim cuma gеcеsi Kehf suresini okursa , o müminin 2 cuma günü arasında yaptığı günahlar affedilir. Cuma günü çokca salеvat zikredenin, seksen senelik günahları silinir. Cuma günü Yasin suresini zikredenin, işlediği günahlar bağışlanır. Cuma Gecesi her kim 2 rekat namaz eda edip, Fatiha ve Zilzal suresini çokca okursa yaradan o kulunu kabir azabından ve kıyamet korkularından uzak tutar.

"Kim cuma namazından sonra konuşmadan ve kalkmadan İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Camiussağir)

- Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram

ANLAMI;

İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.

Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) MÜJDEYİ VERDİ

Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla duâ edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duâsını yapmış oldu.