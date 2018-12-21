Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman? Cuma günü okunacak dualar

Cuma günü tüm Müslümanlar için haftanın bayramı olarak kabul edilmekte. Zira cuma gününe özel Allah, ayet indirmiş ve cuma vaktinde dünyalık işlerin bırakılıp cuma namazı için camide toplanılmasını farz kılmıştır. Dedik ya cuma günü mübarek bir gün. Cuma günü öyle bir vakit vardır ki yapılan bütün duaların kabul edildiği saattir. Cuma günü duaların kabul edildiği vakte ilişkin Peygamberimizin de hadisi vardır. Peki Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman?

Cuma günü duaların kabul olduğu vakit, cuma günü duaların kabul olması için hangi saatte dua yapılmalı? Cuma günü duaların kabul olması için okunacak dua, cuma günü duaların kabul edildiği saat soruları cuma günü en çok araran kelimelerin başında gelmekte. İnsanoğlu, beşerdir şaşar, günah işler ve sonunda pişman olur. Günahlarını affettirmek için bir kul her anı fırsat bilir. Pişmanlık ve nedamet getirir. Her günü değerlendirir pişman olan bir kul. En çok da cuma gününü bir fırsat bilir pişmanlık duyan mümin. Zira günahların affedildiği, duaların kabul edildiği cuma saati vardır çünkü. Peygamberimiz de bu cuma saatine işaret etmiştir. Onun için vatandaşlar cuma günü duaların kabul olduğu saatin ne zaman olduğunu merak etmekte.

Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez

Cuma günü duaların kabul olduğu saat için bir çok hadis ve rivayet vardır. Cuma günü dua saati ne zaman diye merak edenlere o gizli vakitle ilgili hadisleri derledik. Peygamberimiz cuma günü dua saati için bakın ne demiş; Yaradanın Cuma gününe has bazı lütufları vardır. Duaların kabul olduğu gün olarak nitelenen Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez. Cuma gününün bu özel vakti için peygamberimiz “Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” demiştir. Peki Cuma'daki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor Peygamberimiz ne demiştir? Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir.

Cuma gününde öyle bir saat vardır ki…

Abdullah ibn Selam Peygamberimiz ile yaptığı 'Cuma vakti' üzerine bir konuşmayı şu sözlerle aktarıyor: “Allah Rasulü (sas) oturuyordu. Ben, ‘Allah’ın kitabında (Tevrat’ta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine Rasulullah, ‘Yahut bir saatin bir kısmı.’ diye bana işaret buyurdu.

Cuma gününde duaların kabul olduğu vakitle ilgili bir rivayette şöyle deniliyor : Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den naklediyor: "Resûlullah’ın : "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim.

Cumadaki duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.

Allah kulun isteğini cuma saatinde geri çevirmez

Bilindiği gibi dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Yaradan o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez ve bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir. Bu kadar kıymet biçilen cuma günü dua için de çok özel vakitler vardır. Cuma günündeki bu saatin gizli kalışının hikmetlerinden biri; Cuma gününün diğer saatlerini de kıymetten düşürmemek ve her saatine aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.

Bu duaya dikkat!

Kim bu duayı okursa ve okuduğu vakit de cuma saati vaktiyse (cuma günü duaların kabul olduğu vakit) kişinin yaptığı tüm dualar kabul edilir. İşte o dua:

- Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram.

ANLAMI;

İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.

Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

Allah Resulü’nden müjde

Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla duâ edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duâsını yapmış oldu.

Cuma günü okunacak rızık duası şöyle : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası

Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Dilek duası

İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. *Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. *Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

*Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. *Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. *Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

*10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur. *Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Kısmet açılması için okunacak dualar

Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor : ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

Hastalıkların şifası için okunacak dualır

Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

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