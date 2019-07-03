0553 313 94 23

Çukurova’ya Madımak Parkı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yakılarak katledilen 37 aydının anısına Madımak temalı park yapmak için çalışmalara başlanacağını açıkladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Çukurova’ya Madımak Parkı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yakılarak katledilen 37 aydının anısına Madımak temalı park yapmak için çalışmalara başlanacağını açıkladı. Başkan Çetin, gelecek yıl 2 Temmuz’a yetiştirilmesi planlanan parkta hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıt ve çeşitli heykeller bulunacağını söyledi.


Çukurova Belediyesi meclis oturumunda Madımak temalı park konusu gündeme geldi. CHP’li Meclis Üyesi Hıdır Yıldız ise konuşmasında 2 Temmuz’da katledilen 37 aydının isimlerini tek tek okudu ve “Madımak suyun yetmediği iki yerden biridir. Diğeri de Kerbela çölüdür” dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in Çukurova’da hep ilkleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Hıdır Yıldız, Madımak’ta katledilenlerin anısına yapılacak bir eserin hem Türkiye’ye örnek olacağını hem de toplumsal barış adına güzel bir adım olacağını kaydetti.


AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir de, 2 Temmuz’un Türkiye tarihinde acı bir sayfa olduğunu belirterek, bu konuda atılacak adımlara destek vereceklerini söyledi. Recep Özdemir ülkemizde bir daha böyle olayların yaşanmamasını diledi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2 Temmuz Sivas katliamının tarihteki kara sayfalardan biri olduğunu vurguladı. Bu milletin çok acılar çektiğini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Toplumsal barış adına bu talebe duyarsız kalamazdık. Madımak temalı bir park yapmayı düşünüyoruz. 2 Temmuz’da hayatını kaybeden aydınlarımızın isimlerini orada yaşatacağız. Ayrıca şairleri, ozanları ve diğer sanatçıları simgeleyen heykeller olacak. Madımak temalı parkı gelecek yıl 2 Temmuz’a yetiştirmek istiyoruz. Hazırlıklara başladık” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu toplandı
    1. TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu..
    2. Albayrak: "Gıda tarafındaki..
    3. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    4. Mustafa Şentop'tan S-400 açıklaması
    5. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının..
    6. TOKİ konutu için hak sahipleri kura..
    7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    8. Altının kilogramı 256 bin 600 liraya..
    9. İstanbul'un tarihi alan koruma..
    10. Brüksel’de FETÖ’nün gerçek yüzünü..
    11. Mehmet Metiner'den bomba açıklamalar!
    12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni..
    13. Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın..
    14. AK Parti Yerel Yönetimler Bölge..
    15. Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF..
    16. Mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi! O..
    17. Myanmar'ın savaş suçlarından..
    18. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş..
    19. TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
    20. TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını..
    21. TMO müdürlerinden Özalp ilçesine..
    22. Fındık üreticisinin umudu TMO
    23. GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı..
    24. Çarşamba Devlet Hastanesinde bir ilk
    25. İsrail yıllardır alıkoyduğu 20 tekneyi..
    26. FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu..
    27. Niğde'de bir araçta 37 kaçak göçmen..
    28. "Martı Timleri" görev başında
    29. Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    30. Hafter için rüzgar tersine döndü
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz