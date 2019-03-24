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Çukurova’ya Kedi Parkı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli olarak yapılan kedi maması dağıtım töreninde ilçeye Kedi Parkı yapılacağı müjdesini verdi.

24 Mart 2019 Pazar 11:43
Çukurova’ya Kedi Parkı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli olarak yapılan kedi maması dağıtım töreninde ilçeye Kedi Parkı yapılacağı müjdesini verdi. Temalı parklara Kedi Parkı’nın da ekleneceğini belirten Başkan Çetin, parkın içinde kedilerin kısırlaştırılması için bir de merkez kurulacağını açıkladı.


Belediye bahçesindeki mama dağıtım törenine çok sayıda hayvan sever ve hayvan sever derneklerinin temsilcileri katıldı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, hayvan severlerin sayısının artmasının o toplumun medeniyet göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Ben de bir hayvan dostuyum. Evimde 1 köpek ve 8 kedim var. Ben hayvan sevgisini içselleştirmiş bir kardeşinizim” dedi.



Kedilerde kısırlaştırılacak


Başkan Çetin, ilçe belediyesinin görev alanı içinde olmamasına karşın Çukurova Belediyesi’nin hayvan barınağı bulunduğunu ve bu barınağın daha iyi hale getirileceğini söyledi.


Adana’yı temalı parklarla tanıştırdıklarını belirten Başkan Çetin, “Yeni temalı parklar yapacağız. Bunlardan biri de Kedi Parkı olacak. Kedileri kısırlaştıracağımız merkez de bu parkın içinde yer alacak” dedi.


Çukurova Belediyesi her ay 250 hayvan severe kedi maması dağıtımı gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:43
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