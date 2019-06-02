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Çukurova'nın "bayram şekeri" Cezerye

Adana'da geleneksel tatlılardan havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezerye, Ramazan Bayramı öncesinde ilgi görüyor- Cezerye üreticisi Engin Yangöz: - "İnsanlar, şekerin yanı sıra ikram için cezerye ve lokum da alıyorlar. Normalde aylık 1,5-2 ton cezerye yaparken bayram dönemlerinde bu 4-5 tona çıkıyor"

02 Haziran 2019 Pazar 11:02
Çukurova'nın "bayram şekeri" Cezerye

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da geleneksel tatlılardan, havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezeryenin üretimi Ramazan Bayramı öncesi iki katına çıktı.

Çukurova yöresinde geçmişi çok eskilere dayanan ve yaygın olarak tüketilen cezerye, yöre insanın vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor.

Havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen, içine fındık, Antep fıstığı konulan veya sade olarak yapılan cezerye, üzerine serpilen rendelenmiş Hindistan ceviziyle servis ediliyor.

Yaygın olarak tercih edilen cezeryeye olan talep, bayramlarda yöresel tatlara yönelik ilgi dolayısıyla daha da artıyor.

Cezeryenin yanı sıra yine hafif tatlardan olan ve nişasta ile şekerden elde edilen lokum da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

- Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk arttı

Kentte 60 yılı aşkın süredir helva, cezerye ve lokum üretimi yapan firmanın yetkilisi Engin Yangöz, AA muhabirine, cezeryenin yörede herkesin severek tükettiği lezzet olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını anlatan Yangöz, "İnsanlar, şekerin yanı sıra ikram için cezerye ve lokum da alıyorlar. Normalde aylık 1,5-2 ton cezerye yaparken bayram dönemlerinde bu 4-5 tona çıkıyor. Günlük 300-500 kilogram havuç işlerken bazı günler bu bir tonu geçiyor. Sadece kişisel müşteri olarak değil şirketlerin de personele bayram hediyesi olarak tercihleri arasında cezerye yer alıyor." diye konuştu.

Yangöz, dönemine bağlı olarak 120 çeşidin üzerinde lokum yaptıklarını, bayramda lokum imalatını da arttırdıklarını vurguladı.

- İtalya'ya cezerye

Bayram alışverişi yapan Hülya Yükselay, bayramı İtalya'da karşılayacağını belirtti.

Cezeryeyi severek tükettiğini dile getiren Yükselay, "Ramazanda Adana'ya geldik. Alışverişimizi yapıyoruz. Bayramda yurt dışında olacağım. İmkanımız olduğu kadar aldığımız cezerye ve lokumları İtalya'ya götüreceğiz. İtalyanlar çoğunlukla bilmediği için bu ürünleri biz onlara tanıtıyoruz. Onlar da çok beğeniyorlar. Elimizden geldiği kadar götürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkü Bodur da günlük hayatında sıkça tükettiği cezeryeyi bayramda misafirlere ikram etmek için daha fazla satın aldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:02
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