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Çukurova’da kiraz hasadı başladı

Mersin’in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi’nde Çukurova bölgesinin açık alanda erkenci cins ilk kiraz hasadı yapıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 10:24
Çukurova’da kiraz hasadı başladı

Mersin’in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi’nde Çukurova bölgesinin açık alanda erkenci cins ilk kiraz hasadı yapıldı.


Çukurova’da açık alanda sezonun ilk kiraz hasadını İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz’ün katılımıyla gerçekleştiren kiraz ve meyve üreticisi, eski Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Karaoğlu, 220 metre rakımda Çukurova bölgesinin organik kirazını hasat ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.


32 dekarlık alanda kiraz üretimi yapan Mustafa Kemal Karaoğlu, rekoltenin dekarda 2 ton turfanda kiraz hasadı yapacaklarını belirtti.


Karaoğlu’nun bahçesinde ilk gün hasat edilen 20 kilo erkenci kirazı Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, kilosunu 250 liradan satın aldı.


Avcı, oda yönetimi olarak üreticilere her zaman desteklerinin devam edeceğini belirterek, açık alanda Çukurova bölgesinin ilk kirazını yetiştiren Mustafa Kemal Karaoğlu’nu kutladı.


Ziraat Odası Başkanı Avcı, iyi tarım uygulamasının da öncülüğünü yapan ve Çukurova’da yeni sezonun ilk kirazını yetiştiren Karaoğlu’nu kutlayarak, “Biz üreticiler her zaman üretmeye, tarımda yeni teknolojiyi takip ederken, organik üretim yapmaya da devam edeceğiz. Tarsus’ta 240 rakımda Türkiye’nin açık alanda ilk kirazını burada yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.


Bahçenin sahibi Mustafa Kemal Karaoğlu, 8 yıl önce diktikleri erkenci cinsi kirazı 220-240 metre rakımda yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle ‘turfanda kiraz’ hasadının geçen yıla oranla bir hafta geç yapıldığını söyledi. Karaoğlu, “Kiraz denemelerine Akdeniz sahilinde 8 yıl önce başlamıştık ve son 4 yıldır da düzenli olarak meyve almaktayız. Bilindiği gibi sahillerde kiraz yetiştiriciliği çok zordur. Biz, Tarsus’un Ulaş Mahallesi’nde 8 yıl önce 220-240 metre rakımda 3 çeşit kiraz yetiştirme denemelerine başlamıştık. Şu anda 2 çeşitte uyum sağlamış durumdayız” dedi.


Yörenin uygun ikliminin de önemli avantaj olduğu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:24
  1. doğa

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