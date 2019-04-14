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Seçim 2019 Sayfası

Çukurova’da hedef: "Sıfır sorun"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, personellerinden yeni dönemde hizmetlerin mükemmel bir şekilde halka ulaştırılmasını istedi.

14 Nisan 2019 Pazar 13:15
Çukurova’da hedef: "Sıfır sorun"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, personellerinden yeni dönemde hizmetlerin mükemmel bir şekilde halka ulaştırılmasını istedi. İlk 5 yıllık dönemde her şeyin en iyi olması için çaba harcadıklarını belirten Çetin, “Eksik varsa tamamlayacağız, yanlış varsa düzelteceğiz. Yeni dönemde her şey mükemmel olmalı” dedi.


Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde belediye personeli ile bir araya gelen Başkan Çetin, konuşmasına seçim sürecini anlatarak başladı. 104 gün boyunca gençler ve kadınlardan oluşan bir gönüllü ordusuyla gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetin, “Türkiye’de örnek bir çalışma gerçekleştirdik. 5 yıldır zaten hep halkla iç içe olduk. Olumlu sonuçlarını da gördük ve rekor kırarak tekrar seçildik. Her 10 kişiden 6’sının oyunu almak büyük başarıdır. Sonuçlar gösteriyor ki toplumun her kesiminden destek almışız. Demek ki bir halkla bir gönül köprüsü kurmuşuz. Türkiye’de oyunu artıran 3’üncü belediye başkanı oldum. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Soner Çetin, siyasetin içinden gelen biri olmasına karşın belediyeye siyaset sokmadığını belirterek, “Bir başkanın yapacağı en iyi seçim çalışması hizmettir” ifadesini kullandı.



"Başarı varsa hepimizindir"


Yeni dönemde her şeyin daha iyi olması gerektiğini vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Eksik varsa tamamlayacağız, yanlış varsa düzelteceğiz. İlk dönemde 6 kez en başarılı belediye başkanı seçildim. Bu halkın memnuniyetini gösteriyor. Bir başarı varsa hepimizin. Ama eksik varsa bana ait. Hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yılı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çok şey yaptık ama olağan belediyecilik hizmetleri yeterli değilse bir şey ifade etmez. Adamın arabası yolda çukura düşüyorsa yaptıklarınız bir şey ifade etmez. Çukurova’da sıfır sorun hedefimize ulaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



"Her kuruşun hesabını yapın"


Başkan Çetin, belediye personeline “Ben vatandaşa nasıl davranıyorsam siz de öyle davranacaksınız” diye uyarıda bulunarak şöyle devam etti:


“Biz halkın hizmetkarlarıyız. Bunu hissettirmeliyiz. Vatandaş, ‘Benim belediyem’ diye düşünmeli. Bunu sağlıyorsak başarılıyız demektir. Bunu başardığımızı düşünüyorum ama daha iyi olmalıyız. Ayrıca belediyenin her kuruşunu korumamız lazım. Kısıtlı imkanlarla Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirdik. Bunları hep tasarruf tedbirleriyle yaptık. Yeni dönemde benim onayım olmadan hiçbir şey alınmayacak. Harcamalarımızda daha dikkatli olacağız.”

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:15
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