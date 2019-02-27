Çukurova’da Gamma Knife sempozyumu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilk kez “Çukurova Gamma Knife Sempozyumu” düzenlendi. Dört oturumda gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda uzman doktor katıldı.

Yenilikçi teknolojiyi tıbbi deneyim ile birleştiren radyocerrahi tedavi yöntemi Gamma Knife alanındaki son gelişmeler, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda tüm detaylarıyla ele alındı.

Başkent Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emre Durdağ, Gamma Knife sayesinde Türkiye’de binlerce hastanın tedavi edildiğini söyledi.Durdağ, "Nöroşirurji Türkiye’nin yüzünü ak çıkaran bir bilim dalı. Uygulamalara da baktığınız zaman Batı’daki gelişmiş merkezlerden hiç de aşağıda kalmayan uygulamalar yapılabilmektedir" dedi.

Toplam dört oturumda düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Kadir Tufan ve Dr. Öğr. Görevlisi Özgür Kardeş tarafından sık görülen beyin tümörlerinde, "AVM’lerde, Trigeminal Nevralijide, Hipoliz adenomlarında ve Glial Tümörlerde Gamma Knife tedavisi" konuları ele alındı.