0553 313 94 23

Çukurova’da Gamma Knife sempozyumu

Başkent Üniversitesi Adana Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:36
Çukurova’da Gamma Knife sempozyumu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilk kez “Çukurova Gamma Knife Sempozyumu” düzenlendi. Dört oturumda gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda uzman doktor katıldı.


Yenilikçi teknolojiyi tıbbi deneyim ile birleştiren radyocerrahi tedavi yöntemi Gamma Knife alanındaki son gelişmeler, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda tüm detaylarıyla ele alındı.


Başkent Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emre Durdağ, Gamma Knife sayesinde Türkiye’de binlerce hastanın tedavi edildiğini söyledi.Durdağ, "Nöroşirurji Türkiye’nin yüzünü ak çıkaran bir bilim dalı. Uygulamalara da baktığınız zaman Batı’daki gelişmiş merkezlerden hiç de aşağıda kalmayan uygulamalar yapılabilmektedir" dedi.


Toplam dört oturumda düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Kadir Tufan ve Dr. Öğr. Görevlisi Özgür Kardeş tarafından sık görülen beyin tümörlerinde, "AVM’lerde, Trigeminal Nevralijide, Hipoliz adenomlarında ve Glial Tümörlerde Gamma Knife tedavisi" konuları ele alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:36
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
    2. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    3. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    4. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    5. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    6. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    7. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    8. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    9. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    10. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    11. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    12. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    13. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    14. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    15. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    16. Kasımpaşa, tur peşinde
    17. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    18. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    19. Avrupa borsaları
    20. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    21. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    22. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    23. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    24. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    25. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    26. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    27. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    28. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    29. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    30. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız