Çukurova’da encümen üyeleri belirlendi Çukurova Belediyesi’nde encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Çukurova Belediyesi’nde encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Soner Çetin Başkanlığında yapılan Çukurova Belediye Meclisi toplantısında gündemdeki iki madde görüşüldü.

Gündem maddelerine görüşülmeden önce yeni dönemin ilk gündem dışı söz alan meclis üyesi MHP Grup Sözcüsü Özgür Ateş oldu. Çukurovalıların kendilerine verdiği yetkiyle vatandaşlara hizmet etmek istediklerini belirten Ateş, bu dönemde Çukurova’ya hizmet edecek kararlar almak istediklerini vurguladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Özgür Ateş’e iyi dilekleri için teşekkür ettikten sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk maddesi olan encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Gizli oy açık sayımla yapılan sonucunda encümen üyeliklerine Cumali Akkuş, Ahmet M. Arslanoğlu ve Ali Adıbelli encümen üyeleri olarak belirlendi.

Encümen üyelerinin belirlenmesinin ardından 1. Meclis Başkanvekili Mustafa Karakuş’un Denetim Komisyonu raporunu okumasıyla meclis oturumu tamamlandı.

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