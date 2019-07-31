Çukurova’da çocuklar su oyun parkında serinliyor

Çukurova Belediyesi’nin 4 ayrı mahallede kurulan su oyun parklarında çocuklar hem yazın kavurucu sıcağında serinliyor hem de güzel vakit geçirerek tatilin tadını çıkarıyor.

Kavurucu yaz sıcakların bunalan çocuklar Çukurova Belediyesi’nin Mağfesığmaz, Toros, Belediyeevleri ve Huzurevleri mahallelerinde hizmet veren su oyun parklarına adeta akın ediyor. Ücretsiz olarak hizmet veren su oyun parklarından faydalanan çocuklar, hem serinleme imkanı buluyor hem de gönüllerince eğleniyorlar.

Çocuklar, böylesine önemli bir hizmet vermesinden dolayı “Soner Amca” diye hitap ettikleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ediyor. Çocuklarını her zaman denize götüremediklerini ifade eden veliler, “Bilindiği gibi yaz aylarında Adana çok sıcak oluyor. Biz de bu parklara getirerek çocuklarımızın serinlemesini sağlıyoruz. Ayrıca çok eğlendiklerini görüyoruz. Başkan Soner Çetin’e çok teşekkür ediyoruz. Çukurova’ya önemli hizmetler yapan Soner Çetin böylece çocukları unutmadığını gösteriyor” şeklinde konuştular.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de çocukların mutlu olmasının kendisini de çok mutlu ettiğini belirtti.

Çocukların yoğun bir okul döneminden çıktığını ve tatili hak ettiğini kaydeden Başkan Çetin, “Ancak herkes tatile gidemeyebilir. Biz de bunu düşünerek Adana’nın sıcağında kalan çocuklarımıza böyle bir hizmet getirdik. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Su oyun parklarının büyük ilgi görmesi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.