0553 313 94 23

Çukurova’da çocuklar su oyun parkında serinliyor

Çukurova Belediyesi’nin 4 ayrı mahallede kurulan su oyun parklarında çocuklar hem yazın kavurucu sıcağında serinliyor hem de güzel vakit geçirerek tatilin tadını çıkarıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
Çukurova’da çocuklar su oyun parkında serinliyor

Çukurova Belediyesi’nin 4 ayrı mahallede kurulan su oyun parklarında çocuklar hem yazın kavurucu sıcağında serinliyor hem de güzel vakit geçirerek tatilin tadını çıkarıyor.


Kavurucu yaz sıcakların bunalan çocuklar Çukurova Belediyesi’nin Mağfesığmaz, Toros, Belediyeevleri ve Huzurevleri mahallelerinde hizmet veren su oyun parklarına adeta akın ediyor. Ücretsiz olarak hizmet veren su oyun parklarından faydalanan çocuklar, hem serinleme imkanı buluyor hem de gönüllerince eğleniyorlar.


Çocuklar, böylesine önemli bir hizmet vermesinden dolayı “Soner Amca” diye hitap ettikleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ediyor. Çocuklarını her zaman denize götüremediklerini ifade eden veliler, “Bilindiği gibi yaz aylarında Adana çok sıcak oluyor. Biz de bu parklara getirerek çocuklarımızın serinlemesini sağlıyoruz. Ayrıca çok eğlendiklerini görüyoruz. Başkan Soner Çetin’e çok teşekkür ediyoruz. Çukurova’ya önemli hizmetler yapan Soner Çetin böylece çocukları unutmadığını gösteriyor” şeklinde konuştular.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de çocukların mutlu olmasının kendisini de çok mutlu ettiğini belirtti.


Çocukların yoğun bir okul döneminden çıktığını ve tatili hak ettiğini kaydeden Başkan Çetin, “Ancak herkes tatile gidemeyebilir. Biz de bunu düşünerek Adana’nın sıcağında kalan çocuklarımıza böyle bir hizmet getirdik. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Su oyun parklarının büyük ilgi görmesi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın'a uçakta büyük sürpriz!
    1. Sergen Yalçın'a uçakta büyük sürpriz!
    2. Ünal Üstel: Kuzeye gelen turistler Rum..
    3. Azerbaycan'da düşen savaş uçağını..
    4. AB'den Hırvatistan'ın LNG terminali..
    5. Japon süs balığı çalan hırsız..
    6. Tunus hızla cumhurbaşkanlığı seçim..
    7. Hakkari’de"AFAD Gönüllülük Projesi"..
    8. 'İran sermayesi Varlık Barışı'yla..
    9. Evini geçindirmek için her gün 20..
    10. Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin..
    11. Silahlı yaralamaya karışan 3 kişi..
    12. Başkan Köse muhtarları dinledi
    13. Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri..
    14. Şişli’de kararı kocanın kavgası..
    15. Yabancı uyruklu şahıslarda uyuşturucu..
    16. İstanbul için ‘dijital’ turizm hamlesi
    17. Temizlik ekipleri İnkumu’nda
    18. Elazığ’da tıbbi genetik tanıtım..
    19. Yüce Yaradan’ın verdiği ömür kadar..
    20. Kayserisporlu futbolcular emojileri..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"