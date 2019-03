Çukurova yerel seçim sonuçları 2019 | Yerel seçim Çukurova Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Çukorova’da 2019 yerel seçim Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasında geçiyor. Çukurova Cumhur İttifakı adayı Yusuf Baş ile Millet ittifakı ayadı Soner Çetin son dakika oy oranları. Adana Çukurova 2019 yerel seçim sonuçları canlı olarak burada. Çukurova yerel seçim anket sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Çukurova yerel seçim anket sonuçları 2019 yılı için heyecanla sorgulanıyor. Vatandaşlar Çukurova’da son durum ne ve hangi partinin önde olduğunu öğrenmek istiyor. 31 Mart 2019 Son yerel seçim sonuçlarını haberimizde değindik. Binlerce seçmen Çukurova son dakika seçim sonuçlarına kilitlenmiş vaziyette. YSK Adana Çukurova yerel seçim sonuçları son durum paylaşıldı. 31 Mart yerel seçim AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi oy oranları ne? Çukurova yerel seçim sonuçları kim kazandı?

Akdeniz Bölgesi'nin inci şehirleri arasında gösterilen Adana, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı ile CHP-İYİ Parti ve HDP'nin bir araya gelip oluşturduğu Millet ittifakının kıyasıya yarışına sahne oldu.

2019 yerel seçim sonuçları Çukurova'da Cumhur ittifakı, Millet İttifakı oranı kaç çıktı? Çukurova'da yaşayan vatandaşlar yerel seçim sonuçlarını merakla bekliyor. 2019 Adana Çukurova seçim sonuçları yerel seçim sonuçları ve oy oranları son dakika son durum. 31 Mart 2019 Pazar günü sandığa giderek oy kullanan vatandaşlar şu anda, Adana 2019 seçim sonuçları açıklandı mı? Sorusunu sorarak Çukurova sandık sonuçları yaparak sandıklardan çıkan sonucu öğrenmeye çalışıyor.

AK Parti Adana belediye başkan adayları 2019

Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)

Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)

Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)

Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)

Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)

CHP Adana belediye başkan adayları

Adana Büyükşehir: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)

Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)

Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)

Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)

İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)

Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)

Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Erdinç Altıok

Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)

MHP Adana belediye başkan adayları

Adana Büyükşehir: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)

Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)

Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)

İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)

Karaisalı: Saadettin Aslan (Cumhur İttifakı)

Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)

Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)

Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe ( Cumhur İttifakı)

Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)

Pozantı: Mustafa Çay ((Cumhur İttifakı)

Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Adana belediye başkan adayları

Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)

Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)

Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Mustafa Kara

Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)

Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)

Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)

Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)

Saadet Partisi Adana belediye başkan adayları

Adana Büyükşehir: Muhammet Çelebi Keyhıdır

Ceyhan: Sezai Şimşek

Çukurova: İbrahim Ethem Can

Feke: Cumhur Ersöz

İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu

Karataş: Hasan Ali Aydın

Karaisalı: Durmuş Sarıgül

Aladağ: Süleyman Şahin

Kozan: Kazım Özgan

Pozantı: İsmail Aktaş

Saimbeyli: Enes Tahsin Aydın

Sarıçam: Murat Ünal

Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı

Tufanbeyli: Gazi Keskin

Yumurtalık: Şerafettin Özözen

Yüreğir: Mehmet Acar

Bağımsız Türkiye Partisi Adana belediye başkan adayları

Adana Büyükşehir: Recep Taşkın

Seyhan: Şahap Nardal

Yüreğir: Ali Bozdoğan

Çukurova: Arif Deniz

Sarıçam: Ahmet Mumcu

Kozan: Kemal Can

Pozantı: Metehan Yetiş

İmamoğlu: Gülay Kırcelli

Karataş: Yücel Doğrusöz

Yumurtalık: Veli Yüksekal

Feke: Ezgi Akça

Saimbeyli: Gülizar Yardım

Tufanbeyli: Yusuf Çek

Vatan Partisi Adana belediye başkan adayları

Adana Büyükşehir: Hatice Nesrin Kılıçay

Seyhan: Erol Sezginler

Çukurova: Vahide Budak

Yüreğir: Ferit Işık

Sarıçam: Salim Yılmaz

Karaisalı: Abdurrahim Köylü

Ceyhan: Mustafa Temiz

Yumurtalık: İsmail Bolcal

Kozan: Cezmi Gürlen

Feke: Senem Yarar

İmamoğlu: Hasan Mert

Saimbeyli: Attilla Çavuşoğlu

Tufanbeyli: Mahmut Yılmaz

Pozantı: Efe Han Hundemir

Karataş: Zidan Bengül

Büyük Birlik Partisi Adana belediye başkan adayları

Seyhan: Beytullah Uğurlu

Çukurova: Selim Öztaş

Sarıçam: Mehmet Yener

Yüreğir: Hilmi Çoban

İmamoğlu: Bekir Sami Gül

Aladağ: Halit Akkuş

Karataş: Hüseyin Deniz

Pozantı:Abdullah Bilir

Kozan: Gürdal Topal

Feke: Burhan Şengün

Saimbeyli: Selami Ekici

Tufanbeyli: Mehmet Öztürk

Yumurtalık: Hacı Atmaca

Ceyhan: Recep Akşak

Karaisalı: Murat Gürışık

Demokratik Sol Parti Adana belediye başkan adayları

Adana Büyükşehir: Mehmet Çağrı Bağatur

Seyhan: Yıldıray Arıkan

Çukurova: Yalçın Akyol

Yüreğir: Hamide Berktaş

Sarıçam: Celal Güven

Ceyhan: Mehmet Yıldırım

Kozan: Osman Gürbüz

Karataş: İsmail Barlas

Yumurtalık: Kemal Yıldırım

İmamoğlu: Kadriye Buldu

Saimbeyli: Doğan Harnupdalı

Tufanbeyli: Nusret Aldoğan

Aladağ: Ahmet Mortepe

Pozantı: Mehmet Gürbüz

Karaisalı: Murat Alaköse

Demokrat Parti Adana belediye başkan adayları

Çukurova: Bülent Alper

Seyhan: Said Ceylan

Karataş: Cengiz Çetinöz

İmamoğlu: Serpil Altunköse

Kozan: Celal Karataş

Yumurtalık: Fatih Çabuk

Adana 2017 Referandum sonuçları

Türkiye'de 2017 Referandumu kapsamında 81 ilde bulunan 50 bin 274 muhtarlıkta 167 bin 140 sandık kuruldu. Referandumda yurt dışı seçmenler dahil 58 milyon 366 bin 647 kişi olarak belirlendi. Katılım oranının %85,32 olduğu referandumda 49 milyon 798 bin 920 seçmen sandık başına gitti.

Türkiye'de genel referandum sonuçlarına göre %51,4 Evet, %48,6 oranında ise Hayır oyu kullanıldı. Adana'da ise Hayır oyu verenler daha fazla oldu. Adana'da seçmenlerin %58,2'si Hayır oyu kullanırken, %41,8'i ise Evet oyu kullandı.

Adana 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin ardından hükümet kurulması konusunda mutabakat sağlanamamasının ardından erken seçime gidildi. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarına göre AK PARTİ %49.5, CHP %25.3, MHP %11.9, HDP ise %10.8 oranında oy aldı.

2014 Seçim sonuçlarına göre Adana'da oy dağılımı şu şekilde oldu:

AK PARTİ: %36,8

CHP: %29,8

MHP: %19,6

HDP: %11,7

SAADET: %0,6

BBP: %0,4

VP: %0,2

Adana 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan %51.79, Ekmeleddin İhsanoğlu %38.44, Selahattin Demirtaş ise %9.76 oranında oy aldı.

Adana'da ise oy dağılımı şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 50,43

Recep Tayyip Erdoğan: % 38,91

Selahattin Demirtaş : % 10,66