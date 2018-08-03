Çukurova Üniversitesi taban puanları 2018 | Adana Çukurova Üniversitesi Sınıf öğretmenliğidiş hekimliği mühendislik başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018 ÖSYM 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Adana Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018, Çukurova Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

03 Ağustos 2018 Cuma 12:41

Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018 ÖSYM 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Adana Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018, Çukurova Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Çukurova Üniversitesini tercih yapacak adayların ÖSYM YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite tabap puan ve başarı sıralaması nasıl?

 

Fen Bilimleri Enstitüsü   

Anabilim Dalı    Programı    
Bahçe Bitkileri   Doktora
Bitki Koruma   Doktora
Biyoloji   Doktora
Biyoteknoloji   Doktora
Çevre Mühendisliği   Doktora
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Doktora
Endüstri Mühendisliği   Doktora
Fizik   Doktora
Gıda Mühendisliği   Doktora
İnşaat Mühendisliği   Doktora
İstatistik   Doktora
Jeoloji Mühendisliği   Doktora
Kimya   Doktora
Maden Mühendisliği   Doktora
Makine Mühendisliği   Doktora
Matematik   Doktora
Peyzaj Mimarlığı   Doktora
Su Ürünleri   Doktora
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi   Doktora
Su Ürünleri Temel Bilimler   Doktora
Su Ürünleri Yetiştiricilik   Doktora
Tarım Ekonomisi   Doktora
Tarım Makinaları   Doktora
Tarımsal Yapılar ve Sulama   Doktora
Tarla Bitkileri   Doktora
Tekstil Mühendisliği   Doktora
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeDoktora
Zootekni   Doktora
Bahçe Bitkileri   Lisans Üzerine Doktora
Bitki Koruma   Lisans Üzerine Doktora
Biyoloji   Lisans Üzerine Doktora
Biyoteknoloji   Lisans Üzerine Doktora
Çevre Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Endüstri Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Fizik   Lisans Üzerine Doktora
Gıda Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
İnşaat Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
İstatistik   Lisans Üzerine Doktora
Jeoloji Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Kimya   Lisans Üzerine Doktora
Maden Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Makine Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Matematik   Lisans Üzerine Doktora
Peyzaj Mimarlığı   Lisans Üzerine Doktora
Su Ürünleri   Lisans Üzerine Doktora
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi   Lisans Üzerine Doktora
Su Ürünleri Temel Bilimler   Lisans Üzerine Doktora
Su Ürünleri Yetiştiricilik   Lisans Üzerine Doktora
Tarım Ekonomisi   Lisans Üzerine Doktora
Tarım Makinaları   Lisans Üzerine Doktora
Tarımsal Yapılar ve Sulama   Lisans Üzerine Doktora
Tarla Bitkileri   Lisans Üzerine Doktora
Tekstil Mühendisliği   Lisans Üzerine Doktora
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Lisans Üzerine Doktora
Zootekni   Lisans Üzerine Doktora
Orta Öğretim AÖ (Biyoloji)   Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
Orta Öğretim AÖ (Fizik)   Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
Orta Öğretim AÖ (Kimya)   Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
Orta Öğretim AÖ (Matematik)   Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
Arkeometri   Tezli Yüksek Lisans
Bahçe Bitkileri   Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Bitki Koruma   Tezli Yüksek Lisans
Biyoloji   Tezli Yüksek Lisans
Biyoteknoloji   Tezli Yüksek Lisans
Çevre Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Fizik   Tezli Yüksek Lisans
Gıda Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
İstatistik   Tezli Yüksek Lisans
Jeoloji Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Kimya   Tezli Yüksek Lisans
Maden Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Matematik   Tezli Yüksek Lisans
Mimarlık   Tezli Yüksek Lisans
Otomotiv Mühendisliği    Tezli Yüksek Lisans
Peyzaj Mimarlığı   Tezli Yüksek Lisans
Su Ürünleri   Tezli Yüksek Lisans
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi   Tezli Yüksek Lisans
Su Ürünleri Temel Bilimler   Tezli Yüksek Lisans
Su Ürünleri Yetiştiricilik   Tezli Yüksek Lisans
Tarım Ekonomisi   Tezli Yüksek Lisans
Tarım Makinaları   Tezli Yüksek Lisans
Tarımsal Yapılar ve Sulama   Tezli Yüksek Lisans
Tarla Bitkileri   Tezli Yüksek Lisans
Tekstil Mühendisliği   Tezli Yüksek Lisans
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Tezli Yüksek Lisans
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri   Tezli Yüksek Lisans
Zootekni   Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
Makine Mühendisliği   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   

Anabilim Dalı    Programı    
Adli Tıp    Doktora
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi   Doktora
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi   Doktora
Anatomi    Doktora
Beden Eğitimi ve Spor   Doktora
Biyofizik    Doktora
Biyoistatistik   Doktora
Farmakoloji   Doktora
Fizyoloji   Doktora
Halk Sağlığı    Doktora
Histoloji ve Embriyoloji    Doktora
Ortodonti   Doktora
Parazitoloji   Doktora
Patoloji    Doktora
Pedodonti   Doktora
Periodontoloji   Doktora
Protetik ve Diş Tedavisi    Doktora
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti   Doktora
Tıbbi Biyokimya    Doktora
Tıbbi Biyoloji    Doktora
Tıbbi Mikrobiyoloji    Doktora
Tıp Tarihi ve Etik   Doktora
Adli Tıp    Tezli Yüksek Lisans
Anatomi    Tezli Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor   Tezli Yüksek Lisans
Biyofizik    Tezli Yüksek Lisans
Biyoistatistik   Tezli Yüksek Lisans
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Tezli Yüksek Lisans
Ebelik   Tezli Yüksek Lisans
Farmakoloji   Tezli Yüksek Lisans
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   Tezli Yüksek Lisans
Fizyoloji   Tezli Yüksek Lisans
Halk Sağlığı    Tezli Yüksek Lisans
Hemşirelik    Tezli Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji    Tezli Yüksek Lisans
İç Hastalıkları   Tezli Yüksek Lisans
Kulak Burun Boğaz (Odyoloji)   Tezli Yüksek Lisans
Ortodonti   Tezli Yüksek Lisans
Parazitoloji   Tezli Yüksek Lisans
Patoloji    Tezli Yüksek Lisans
Protetik ve Diş Tedavisi    Tezli Yüksek Lisans
Radyasyon Onkolojisi    Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Fiziği   Tezli Yüksek Lisans
Tıbbi Biyokimya    Tezli Yüksek Lisans
Tıbbi Biyoloji    Tezli Yüksek Lisans
Tıbbi İmmünoloji    Tezli Yüksek Lisans
Tıbbi Mikrobiyoloji    Tezli Yüksek Lisans
Tıp Tarihi ve Etik   Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Fiziği   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)

                 

Sosyal Bilimler Enstitüsü   

Anabilim Dalı    Programı    
Alman Dili Eğitimi   Doktora
Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)   Doktora
Ekonometri   Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri   Doktora
Fransız Dili Eğitimi   Doktora
İktisat   Doktora
İngiliz Dili Eğitimi   Doktora
İşletme   Doktora
Okul Öncesi Eğitimi   Doktora
Sınıf Öğretmenliği   Doktora
Temel İslam Bilimleri   Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı   Doktora
Alman Dili Eğitimi   Lisans Üzerine Doktora
Felsefe Grubu Öğretmenliği   Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
Alman Dili Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans
Arkeoloji   Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)   Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)Tezli Yüksek Lisans
Ekonometri   Tezli Yüksek Lisans
Felsefe Grubu Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri   Tezli Yüksek Lisans
Fransız Dili Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans
İç Mimarlık   Tezli Yüksek Lisans
İktisat   Tezli Yüksek Lisans
İlköğretim   Tezli Yüksek Lisans
İngiliz Dili Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatları   Tezli Yüksek Lisans
İşletme   Tezli Yüksek Lisans
Maliye   Tezli Yüksek Lisans
Müzik   Tezli Yüksek Lisans
Okul Öncesi Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans
Resim-İş Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans
Sahne Sanatları   Tezli Yüksek Lisans
Seramik   Tezli Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmenliği   Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri   Tezli Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı   Tezli Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler   Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)   Tezsiz Yüksek Lisans
İktisat   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
İşletme   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
Maliye   Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
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