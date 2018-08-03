Çukurova Üniversitesi taban puanları 2018 | Adana Çukurova Üniversitesi Sınıf öğretmenliğidiş hekimliği mühendislik başarı sıralaması
Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018 ÖSYM 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Adana Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018, Çukurova Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 201803 Ağustos 2018 Cuma 12:41
Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018 ÖSYM 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Adana Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018, Çukurova Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018
ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Çukurova Üniversitesini tercih yapacak adayların ÖSYM YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite tabap puan ve başarı sıralaması nasıl?
Fen Bilimleri Enstitüsü
|Anabilim Dalı
|Programı
|Bahçe Bitkileri
|Doktora
|Bitki Koruma
|Doktora
|Biyoloji
|Doktora
|Biyoteknoloji
|Doktora
|Çevre Mühendisliği
|Doktora
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Doktora
|Endüstri Mühendisliği
|Doktora
|Fizik
|Doktora
|Gıda Mühendisliği
|Doktora
|İnşaat Mühendisliği
|Doktora
|İstatistik
|Doktora
|Jeoloji Mühendisliği
|Doktora
|Kimya
|Doktora
|Maden Mühendisliği
|Doktora
|Makine Mühendisliği
|Doktora
|Matematik
|Doktora
|Peyzaj Mimarlığı
|Doktora
|Su Ürünleri
|Doktora
|Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
|Doktora
|Su Ürünleri Temel Bilimler
|Doktora
|Su Ürünleri Yetiştiricilik
|Doktora
|Tarım Ekonomisi
|Doktora
|Tarım Makinaları
|Doktora
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|Doktora
|Tarla Bitkileri
|Doktora
|Tekstil Mühendisliği
|Doktora
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|Doktora
|Zootekni
|Doktora
|Bahçe Bitkileri
|Lisans Üzerine Doktora
|Bitki Koruma
|Lisans Üzerine Doktora
|Biyoloji
|Lisans Üzerine Doktora
|Biyoteknoloji
|Lisans Üzerine Doktora
|Çevre Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Endüstri Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Fizik
|Lisans Üzerine Doktora
|Gıda Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|İnşaat Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|İstatistik
|Lisans Üzerine Doktora
|Jeoloji Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Kimya
|Lisans Üzerine Doktora
|Maden Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Makine Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Matematik
|Lisans Üzerine Doktora
|Peyzaj Mimarlığı
|Lisans Üzerine Doktora
|Su Ürünleri
|Lisans Üzerine Doktora
|Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
|Lisans Üzerine Doktora
|Su Ürünleri Temel Bilimler
|Lisans Üzerine Doktora
|Su Ürünleri Yetiştiricilik
|Lisans Üzerine Doktora
|Tarım Ekonomisi
|Lisans Üzerine Doktora
|Tarım Makinaları
|Lisans Üzerine Doktora
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|Lisans Üzerine Doktora
|Tarla Bitkileri
|Lisans Üzerine Doktora
|Tekstil Mühendisliği
|Lisans Üzerine Doktora
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|Lisans Üzerine Doktora
|Zootekni
|Lisans Üzerine Doktora
|Orta Öğretim AÖ (Biyoloji)
|Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
|Orta Öğretim AÖ (Fizik)
|Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
|Orta Öğretim AÖ (Kimya)
|Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
|Orta Öğretim AÖ (Matematik)
|Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
|Arkeometri
|Tezli Yüksek Lisans
|Bahçe Bitkileri
|Tezli Yüksek Lisans
|Bilgisayar Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Bitki Koruma
|Tezli Yüksek Lisans
|Biyoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Biyoteknoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Çevre Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Endüstri Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Fizik
|Tezli Yüksek Lisans
|Gıda Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|İnşaat Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|İstatistik
|Tezli Yüksek Lisans
|Jeoloji Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Kimya
|Tezli Yüksek Lisans
|Maden Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Makine Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Matematik
|Tezli Yüksek Lisans
|Mimarlık
|Tezli Yüksek Lisans
|Otomotiv Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Peyzaj Mimarlığı
|Tezli Yüksek Lisans
|Su Ürünleri
|Tezli Yüksek Lisans
|Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
|Tezli Yüksek Lisans
|Su Ürünleri Temel Bilimler
|Tezli Yüksek Lisans
|Su Ürünleri Yetiştiricilik
|Tezli Yüksek Lisans
|Tarım Ekonomisi
|Tezli Yüksek Lisans
|Tarım Makinaları
|Tezli Yüksek Lisans
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|Tezli Yüksek Lisans
|Tarla Bitkileri
|Tezli Yüksek Lisans
|Tekstil Mühendisliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|Tezli Yüksek Lisans
|Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
|Tezli Yüksek Lisans
|Zootekni
|Tezli Yüksek Lisans
|Bilgisayar Mühendisliği
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
|Makine Mühendisliği
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
|Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|Anabilim Dalı
|Programı
|Adli Tıp
|Doktora
|Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
|Doktora
|Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
|Doktora
|Anatomi
|Doktora
|Beden Eğitimi ve Spor
|Doktora
|Biyofizik
|Doktora
|Biyoistatistik
|Doktora
|Farmakoloji
|Doktora
|Fizyoloji
|Doktora
|Halk Sağlığı
|Doktora
|Histoloji ve Embriyoloji
|Doktora
|Ortodonti
|Doktora
|Parazitoloji
|Doktora
|Patoloji
|Doktora
|Pedodonti
|Doktora
|Periodontoloji
|Doktora
|Protetik ve Diş Tedavisi
|Doktora
|Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti
|Doktora
|Tıbbi Biyokimya
|Doktora
|Tıbbi Biyoloji
|Doktora
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|Doktora
|Tıp Tarihi ve Etik
|Doktora
|Adli Tıp
|Tezli Yüksek Lisans
|Anatomi
|Tezli Yüksek Lisans
|Beden Eğitimi ve Spor
|Tezli Yüksek Lisans
|Biyofizik
|Tezli Yüksek Lisans
|Biyoistatistik
|Tezli Yüksek Lisans
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Tezli Yüksek Lisans
|Ebelik
|Tezli Yüksek Lisans
|Farmakoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Tezli Yüksek Lisans
|Fizyoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Halk Sağlığı
|Tezli Yüksek Lisans
|Hemşirelik
|Tezli Yüksek Lisans
|Histoloji ve Embriyoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|İç Hastalıkları
|Tezli Yüksek Lisans
|Kulak Burun Boğaz (Odyoloji)
|Tezli Yüksek Lisans
|Ortodonti
|Tezli Yüksek Lisans
|Parazitoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Patoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Protetik ve Diş Tedavisi
|Tezli Yüksek Lisans
|Radyasyon Onkolojisi
|Tezli Yüksek Lisans
|Sağlık Fiziği
|Tezli Yüksek Lisans
|Tıbbi Biyokimya
|Tezli Yüksek Lisans
|Tıbbi Biyoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Tıbbi İmmünoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Tıp Tarihi ve Etik
|Tezli Yüksek Lisans
|Sağlık Fiziği
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
|Anabilim Dalı
|Programı
|Alman Dili Eğitimi
|Doktora
|Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)
|Doktora
|Ekonometri
|Doktora
|Felsefe ve Din Bilimleri
|Doktora
|Fransız Dili Eğitimi
|Doktora
|İktisat
|Doktora
|İngiliz Dili Eğitimi
|Doktora
|İşletme
|Doktora
|Okul Öncesi Eğitimi
|Doktora
|Sınıf Öğretmenliği
|Doktora
|Temel İslam Bilimleri
|Doktora
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Doktora
|Alman Dili Eğitimi
|Lisans Üzerine Doktora
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans
|Alman Dili Eğitimi
|Tezli Yüksek Lisans
|Arkeoloji
|Tezli Yüksek Lisans
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)
|Tezli Yüksek Lisans
|Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)
|Tezli Yüksek Lisans
|Ekonometri
|Tezli Yüksek Lisans
|Felsefe Grubu Eğitimi
|Tezli Yüksek Lisans
|Felsefe ve Din Bilimleri
|Tezli Yüksek Lisans
|Fransız Dili Eğitimi
|Tezli Yüksek Lisans
|İç Mimarlık
|Tezli Yüksek Lisans
|İktisat
|Tezli Yüksek Lisans
|İlköğretim
|Tezli Yüksek Lisans
|İngiliz Dili Eğitimi
|Tezli Yüksek Lisans
|İslam Tarihi ve Sanatları
|Tezli Yüksek Lisans
|İşletme
|Tezli Yüksek Lisans
|Maliye
|Tezli Yüksek Lisans
|Müzik
|Tezli Yüksek Lisans
|Okul Öncesi Eğitimi
|Tezli Yüksek Lisans
|Resim-İş Eğitimi
|Tezli Yüksek Lisans
|Sahne Sanatları
|Tezli Yüksek Lisans
|Seramik
|Tezli Yüksek Lisans
|Sınıf Öğretmenliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Temel İslam Bilimleri
|Tezli Yüksek Lisans
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Tezli Yüksek Lisans
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|Tezli Yüksek Lisans
|Uluslararası İlişkiler
|Tezli Yüksek Lisans
|Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)
|Tezsiz Yüksek Lisans
|İktisat
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
|İşletme
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)
|Maliye
|Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)