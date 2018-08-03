Çukurova Üniversitesi taban puanları 2018 | Adana Çukurova Üniversitesi Sınıf öğretmenliğidiş hekimliği mühendislik başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018 ÖSYM 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Adana Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018, Çukurova Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Çukurova Üniversitesini tercih yapacak adayların ÖSYM YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite tabap puan ve başarı sıralaması nasıl?

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Anabilim Dalı Programı Bahçe Bitkileri Doktora Bitki Koruma Doktora Biyoloji Doktora Biyoteknoloji Doktora Çevre Mühendisliği Doktora Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Endüstri Mühendisliği Doktora Fizik Doktora Gıda Mühendisliği Doktora İnşaat Mühendisliği Doktora İstatistik Doktora Jeoloji Mühendisliği Doktora Kimya Doktora Maden Mühendisliği Doktora Makine Mühendisliği Doktora Matematik Doktora Peyzaj Mimarlığı Doktora Su Ürünleri Doktora Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Su Ürünleri Yetiştiricilik Doktora Tarım Ekonomisi Doktora Tarım Makinaları Doktora Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Tarla Bitkileri Doktora Tekstil Mühendisliği Doktora Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Zootekni Doktora Bahçe Bitkileri Lisans Üzerine Doktora Bitki Koruma Lisans Üzerine Doktora Biyoloji Lisans Üzerine Doktora Biyoteknoloji Lisans Üzerine Doktora Çevre Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Endüstri Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Fizik Lisans Üzerine Doktora Gıda Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora İnşaat Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora İstatistik Lisans Üzerine Doktora Jeoloji Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Kimya Lisans Üzerine Doktora Maden Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Makine Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Matematik Lisans Üzerine Doktora Peyzaj Mimarlığı Lisans Üzerine Doktora Su Ürünleri Lisans Üzerine Doktora Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Lisans Üzerine Doktora Su Ürünleri Temel Bilimler Lisans Üzerine Doktora Su Ürünleri Yetiştiricilik Lisans Üzerine Doktora Tarım Ekonomisi Lisans Üzerine Doktora Tarım Makinaları Lisans Üzerine Doktora Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Üzerine Doktora Tarla Bitkileri Lisans Üzerine Doktora Tekstil Mühendisliği Lisans Üzerine Doktora Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans Üzerine Doktora Zootekni Lisans Üzerine Doktora Orta Öğretim AÖ (Biyoloji) Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans Orta Öğretim AÖ (Fizik) Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans Orta Öğretim AÖ (Kimya) Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans Orta Öğretim AÖ (Matematik) Öğretmenlik Tezsiz Yüksek Lisans Arkeometri Tezli Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Fizik Tezli Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans İstatistik Tezli Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Kimya Tezli Yüksek Lisans Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Matematik Tezli Yüksek Lisans Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Otomotiv Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Su Ürünleri Yetiştiricilik Tezli Yüksek Lisans Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Tarım Makinaları Tezli Yüksek Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Tekstil Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Zootekni Tezli Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim) Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim) Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Anabilim Dalı Programı Adli Tıp Doktora Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doktora Anatomi Doktora Beden Eğitimi ve Spor Doktora Biyofizik Doktora Biyoistatistik Doktora Farmakoloji Doktora Fizyoloji Doktora Halk Sağlığı Doktora Histoloji ve Embriyoloji Doktora Ortodonti Doktora Parazitoloji Doktora Patoloji Doktora Pedodonti Doktora Periodontoloji Doktora Protetik ve Diş Tedavisi Doktora Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Doktora Tıbbi Biyokimya Doktora Tıbbi Biyoloji Doktora Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Tıp Tarihi ve Etik Doktora Adli Tıp Tezli Yüksek Lisans Anatomi Tezli Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Biyofizik Tezli Yüksek Lisans Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Ebelik Tezli Yüksek Lisans Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) Tezli Yüksek Lisans Ortodonti Tezli Yüksek Lisans Parazitoloji Tezli Yüksek Lisans Patoloji Tezli Yüksek Lisans Protetik ve Diş Tedavisi Tezli Yüksek Lisans Radyasyon Onkolojisi Tezli Yüksek Lisans Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Tıbbi İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisans Sağlık Fiziği Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)

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