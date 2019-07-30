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Çukurova Racing Takımı hedef büyüttü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteğiyle gittikleri Barselona'daki "Formula Student Andorra" yarışlarında ikincilik kazanan Çukurova Racing Takımı, Formula Student'in Almanya, Macaristan ve İtalya etaplarını yeni hedefler olarak belirledi

30 Temmuz 2019 Salı 14:53
Çukurova Racing Takımı hedef büyüttü

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteğiyle katıldıkları "Formula Student Andorra" yarışlarında ikincilik kazanan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing Takımı, Formula Student'in Almanya, Macaristan ve İtalya etaplarına da katılarak başarı elde etmek istiyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özcanlı ve Çukurova Racing Takımı'nı Senato Salonu'nda kabul etti.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Rektör Kibar, takımın Barselono'daki yarışmalara gidebilmesi için destek olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasına teşekkür etti.

Dekan Başıbüyük de öğrencilerin bir yıldan bu yana yoğun bir şekilde çalıştığını ve yarıştan başarıyla döndüğünü söyledi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özcanlı da Çukurova Racing Takımı'nın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteği sayesinde son anda bütün hazırlıklarını tamamlayarak Barselona'daki "Formula Student Andorra"ya katıldığını hatırlattı.

Yarışmalara 8 ülkeden 18 üniversite takımının katıldığı aktaran Özcanlı, Çukurova Racing Takımı'nın yarışmada Polonya'dan Silesian Teknoloji Üniversitesinin ardından genel klasmanda ikinci olduğunu ifade etti.

Takımın bir yıldan bu yana gece gündüz demeden çalıştığını ve 85 HP gücünde saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan araç "CR-A3" ile hızlanma yarışında da birincilik elde ettiğini söyleyen Özcanlı, şöyle devam etti:

"Takımımız yarışlardan ikincilikle döndü ve biz gerçekten çok mutluyuz. Bu takımın yarışmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen gidip gitmeyeceği meçhuldü. Bir anda işler artık tersine döndü ve aldığımız haberle takımımızı İspanya'ya yolladık. Bunun ardından da dört ödül geldi. En iyi hızlanan araç kategorisinde birincilik ve diğer klasmanlarda ikincilik ödülü aldı. Asıl önemli olan bu aracın, öğrencilerin oraya gitmesiydi. Bu sebeple AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun destekleriyle bu iş başladı. Takım gitti, yarıştı ve geldi. Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'a, Adana Sanayi Odasına ve Rektör Mustafa Kibar'a teşekkür ediyorum. Hedef aslında Formula Student ayaklarının en sert geçtiği, en iddialı takımların yer aldığı İtalya, Macaristan ve Almanya ayaklarına katılmak. Ümit ediyorum biz ilerleyen yıllarda o kategorilerde o şehirlerde yapılan yarışlara katılıp daha güzel dereceyle döneriz."

Özcanlı, Türk bayrağını Barselona'da dalgalandırdıkları için şu an çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:53
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