Çukurova Güzel Sanatlar Derneği’nden sergi açılışı

Çukurova Güzel Sanatlar Derneği “Yaşamımızdan Yansımalar” adlısezonun son resim sergisini açtı.

Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi’nde açılan sergide konuşan Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Veysel Kubat, “Gördüklerimizi çizip boyarken duygularımızı, düşüncelerimizi görsel olarak ifade etmeye uğraştık. Biçimlere, renklere ve desenlere çağdaş bir yaklaşımla anlam vermeye çalıştık. Gördüklerimizden etkilendiğimiz olayları ve objeleri resim yapmaya çalıştık. Bizler bu çalışmalarımıza yansımalarımız diyoruz” dedi.

Eserlerin 1 Ekim 2018’den 31 Mayıs 2019’a kadar yapılan çalışmalardan oluştuğunu ifade eden Kubat, "Bu sergi yedi yetişkin ve dört küçük ressamın sergisidir. Çocukların 15 pastel çalışması kağıt üzerine, yetişkinlerin 25 çalışması tuval üzerine yağlı boyadan olmakla toplam otuz beş eser sergidedir. Bu sergimize büyükler olarak Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Alaattin Aldaş, Muza Boz, Mustafa Özkan, Meryem Köfteci, M. Nuri Börüban, Veysel Kubat, çocuk olarak Yağızhan Işık, Necati Akın Özgan, Derin Kubat, Sinem Bayrakdar eserleriyle katkılar sunmuşlardır. Tüm katılımcılara ve bizleri açılışta yalnız bırakmayan sanatseverlere, ayrıca Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Adana Ressamlar Derneği’ndeki sergi 20 Haziran 2019 tarihine kadar açık kalacak.