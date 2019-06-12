0553 313 94 23

Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik beraberlik mesajları

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin siyaset yapma yeri olmadığını belirterek, “Siyasi parti ayrımı yapmadan hep birlikte Çukurova’ya en iyi hizmeti verme çabasındayız” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:26
Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik beraberlik mesajları

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin siyaset yapma yeri olmadığını belirterek, “Siyasi parti ayrımı yapmadan hep birlikte Çukurova’ya en iyi hizmeti verme çabasındayız” dedi.


Çukurova Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan meclis üyeleri, birlik beraberlik mesajları verdi.


Soner Çetin başkanlığında yapılan toplantıda ilk sözü CHP’li Abeydullah Kolcu aldı. Geçtiğimiz dönem Çukurova Belediye Meclisi’nin Türkiye’ye örnek olan hizmetlere imza attığını belirterek, aynı anlayışın yeni dönemde de sürmesini diledi. Ayrım yapmadan her kesime hizmet götürüldüğünü ve insan odaklı bir hizmet anlayışı benimsendiğini kaydeden Kolcu, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.


AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Özdemir de, “Çukurova’ya, Adana’ya ve ülkemize yapılacak her hizmet için size destek vermeye hazırız” ifadesini kullandı.



Hep birlikte hareket edelim


Meclis oturumundaki birlik beraberlik mesajlarını memnuniyetle karşılayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise, belediye meclis üyelerinin hizmet odaklı bu tavrının önemini vurguladı. Birçok proje için merkezi hükümetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Bu projeler için tüm partilerin grup başkan vekilleriyle birlikte hareket etmek istiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz konularda Cumhurbaşkanı ile Bakan ile hep birlikte görüşelim” dedi.


Başkan Soner Çetin, belediyenin siyaset yapma yeri olmadığını ifade ederek, “Biz hizmet için buradayız. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkese eşit ve adaletli hizmet götürmek zorundayız. Bunu da hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili isim taşı gediğine koydu: Sezai Temelli ABD’nin Türkiye’deki sesidir
    1. AK Partili isim taşı gediğine koydu:..
    2. Galatasaray'ın borcu 3 milyar 19..
    3. İstanbul'da sağanak
    4. ADH’de afet ve acil durum tatbikatı..
    5. Polisin öldüğü yasak aşk cinayeti..
    6. Türkiye İSG alanında Fas'a örnek olacak
    7. Yüreğir’de ibadethaneler düzenli..
    8. Yeşilboğaz: "Çocuk işçiliği insanlığın..
    9. Meteorolojiden İstanbul için sağanak..
    10. İznik Gölü’nde yeni keşifler
    11. Turgutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    12. Gönüllü öğretmenlerle gerçeği..
    13. Göcek’te deniz dibi temizliği
    14. Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    15. Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri..
    16. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    17. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    18. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    19. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    20. Bakan Soylu’dan Temel..
    21. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    22. Kocaeli'de sağanak
    23. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    24. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    25. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    26. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    27. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    28. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    29. Bingöl’de tüp ve tenekeye..
    30. Çekmeköy'deki silahlı kavga davası
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu