Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik beraberlik mesajları

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin siyaset yapma yeri olmadığını belirterek, “Siyasi parti ayrımı yapmadan hep birlikte Çukurova’ya en iyi hizmeti verme çabasındayız” dedi.

Çukurova Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan meclis üyeleri, birlik beraberlik mesajları verdi.

Soner Çetin başkanlığında yapılan toplantıda ilk sözü CHP’li Abeydullah Kolcu aldı. Geçtiğimiz dönem Çukurova Belediye Meclisi’nin Türkiye’ye örnek olan hizmetlere imza attığını belirterek, aynı anlayışın yeni dönemde de sürmesini diledi. Ayrım yapmadan her kesime hizmet götürüldüğünü ve insan odaklı bir hizmet anlayışı benimsendiğini kaydeden Kolcu, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Özdemir de, “Çukurova’ya, Adana’ya ve ülkemize yapılacak her hizmet için size destek vermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Hep birlikte hareket edelim

Meclis oturumundaki birlik beraberlik mesajlarını memnuniyetle karşılayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise, belediye meclis üyelerinin hizmet odaklı bu tavrının önemini vurguladı. Birçok proje için merkezi hükümetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Bu projeler için tüm partilerin grup başkan vekilleriyle birlikte hareket etmek istiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz konularda Cumhurbaşkanı ile Bakan ile hep birlikte görüşelim” dedi.

Başkan Soner Çetin, belediyenin siyaset yapma yeri olmadığını ifade ederek, “Biz hizmet için buradayız. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkese eşit ve adaletli hizmet götürmek zorundayız. Bunu da hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.