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Çukurova Belediye Meclisi oturumlarını tamamladı

Çukurova Belediye Meclisi, bu hizmet dönemindeki meclis oturumlarını tamamladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:24
Çukurova Belediye Meclisi oturumlarını tamamladı

Çukurova Belediye Meclisi, bu hizmet dönemindeki meclis oturumlarını tamamladı.


Çukurova Belediyesi’nin 2014-2019 döneminin son meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda söz alan meclis üyeleri, son oturumu Soner Çetin’e teşekkür ederek tamamladı. Başkan Soner Çetin de, verimli bir 5 yıl geçirdiklerini belirterek, meclisin iktidarıyla, muhalefetiyle 5 yıl boyunca uyum içinde çalıştığını vurguladı.


CHP’li Meclis Üyesi Fatma Arguz, önümüzdeki dönemde mecliste olmayacağını, ancak partilerin listelerinde yeterince kadın aday olmadığını söyledi. “Çukurova Belediyesi’nden gururla ayrılıyorum” ifadesini kullanan Arguz, “5 yıllık çalışma dönemimiz için Başkan Soner Çetin’e teşekkür ediyorum. Kadınlarla ilgili konulara çok destek verdi, kadınlarla ilgili düzenlenen sosyal etkinliklere maddi manevi destek oldu. Kendisine, üyesi olduğum KADER adına da teşekkür ediyorum. Başkan Soner Çetin tarafından açılan kreşler, kadınlar adına çok önemlidir. Kendisinden ihtiyaç olan yerlere yeni kreşlerin de sözünü aldık” dedi.



"Özgür irademizi kullandık"


MHP’li Meclis Üyesi Süleyman Buldur da, 5 yıl Çukurova Belediye Meclisi’nde birlikte çalıştıklarını belirterek, “Benim için unutulmaz anılar var. Hayatımın en güzel evresi. Başkan ve meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özgür irademizle kürsüyü kullandık. Haklarınızı helal etmenizi bekliyorum”şeklinde konuştu.


Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Soner Çetin ise, 5 yıllık hizmet dönemini bitirdiklerini belirterek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Uyumlu bir dönem geçirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, “Bazen tansiyon yükselse de, kimse kimseyi kırmadı. Çok güzel hizmetlere birlikte imza attık. Beni en çok mutlu eden, bir tek meclis üyemizin mahkeme karşısında ifade vermemesi olmuştur. Sizler bize güvendiniz, biz de size güvendik ve bunu suistimal etmedik. Herkes samimi dürüst şekilde görevini yaptı. Verimli bir 5 yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Her anlamda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Soner Çetin ve Meclis üyeleri son oturumun ardından hep birlikte tatlı yiyerek vedalaştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:24
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