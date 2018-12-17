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Çukurova Basketbol'un yenilmezliği sürüyor

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanan Mersin ekibi, başarılı performansıyla dikkati çekiyor-Genel Koordinatör Volkan Torun:- "Bu bizim için gurur verici bir durum. Her karşılaşmayı şampiyonluk maçı havasında oynuyoruz"

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:45
Çukurova Basketbol'un yenilmezliği sürüyor


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, bu sezon ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki performansıyla dikkati çekerken, çıktığı 15 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Sezonun başarılı takımlarından biri olarak öne çıkan Mersin ekibi, bu sezon ligde oynadığı 9 maçı da kazandı.

Ligin mağlubiyet yüzü görmeyen tek takımı olan Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda oynadığı 6 müsabakayı da kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa'da grubunu lider tamamlayan Mersin ekibi, iki kulvarda da oynadığı tüm maçları kazanarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.


- "Her karşılaşmayı şampiyonluk maçı havasında oynuyoruz


Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini, hem ligde hem de Avrupa'da iyi maçlar çıkardıklarını vurguladı.

İki kulvarda da yakaladıkları galibiyet serisiyle yollarına yenilgisiz olarak devam ettiklerini aktaran Torun, "Bu bizim için gurur verici bir durum. Her karşılaşmayı şampiyonluk maçı havasında oynuyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, sezon sonunda ligde ve Avrupa'da kupaya uzanmak istediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim 15 maçlık yenilmezlik serimiz bulunuyor. Önceliğimiz bu seriyi sürdürmek. Zirvede olduğumuz için mutluyuz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu maçlardan galibiyetle ayrılarak ligde sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da grubumuzu yenilgisiz olarak lider tamamladık. Bu takımda olumlu bir etki yarattı. Teknik heyet ve sporcuların motivasyonları yerinde. Özellikle son karşılaşmalarda takımda süre alan tüm sporcularımızın sayı katkısında bulunması mutluluk verici bir durum. Her oyuncudan verim aldığımızı söyleyebilirim. Takımda iyi bir kimya oluştu. Taraftarlarımıza şampiyonluk getireceğiz. Bu şehre şampiyonluk yakışır."


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:45
  1. Çukurova Basketbol
  2. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Mersin

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