Çukurova Basketbol'da transfer Mersin ekibi, 20 yaşındaki İlayda Güner ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, İlayda Güner'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 20 yaşındaki İlayda Güner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde oynayan 1,91 metre boyundaki pivot, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak. İlayda Güner, önceki takımında 12,5 sayı, 5,8 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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