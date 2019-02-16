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Çukurova Basketbol, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

- Genel koordinatör Volkan Torun: "Ligde ve Avrupa'daki yolumuza şampiyonluk parolasıyla ilerliyoruz. Şampiyonluk için büyük mücadele veriyoruz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Çukurova Basketbol, galibiyet serisini sürdürmek istiyor


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın İstanbul Üniversitesi'ni ağırlayacak namağlup lider Çukurova Basketbol, galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda çıktıkları 9, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadıkları 18 maçtan galibiyetle ayrılarak, 27 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını söyledi.

Son olarak FIBA Avrupa Kupası son 8 turundaki rakipleri Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı deplasmanda 93-73 yendiklerini anımsatan Torun, "Ligde ve Avrupa'daki yolumuza şampiyonluk parolasıyla ilerliyoruz. Şampiyonluk için büyük mücadele veriyoruz." dedi.

Torun, ligin 19. haftasında İstanbul Üniversitesi ile Mersin'de oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her maça rakibimize saygı göstererek çıkıyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun, müsabakaları büyük bir ciddiyetle oynuyoruz. Bu hafta İstanbul Üniversitesini konuk edeceğiz. Bu maçta da seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta FIBA Avrupa Kupası son 8 turundaki rakibimiz Wisla CANPACK'ı evimizde ağırlayacağız. Avrupa'daki hedefimiz şu aşamada son 4'e kalmak. Bu noktada lig maçımızın bizim için önemi büyük. İstanbul Üniversitesini Avrupa yolculuğumuz öncesi yenerek, seriyi sürdürmek ve moralleri bozmamak istiyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum."

Mersin ekibinin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda İstanbul Üniversitesi ile oynayacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
  1. Basketbol
  2. Çukurova Basketbol
  3. İstanbul Üniversitesi
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  5. Mersin
  6. Volkan Torun

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