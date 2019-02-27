0553 313 94 23

Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının ardından

Şanlıurfa’da, Çukurova Basketbol ile Beşiktaş arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının ardından oyuncu ve başantrenörler açıklamada bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:51
Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının ardından

Şanlıurfa’da, Çukurova Basketbol ile Beşiktaş arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının ardından oyuncu ve başantrenörler açıklamada bulundu.


Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, ”Gerçekten takım olarak gerek maç esnasında gerek maç sonunda oyuncularımı tebrik ettim. Oyuncularıma fazla şans veremedim. Şans verdiğim oyunculardan 4 tanesi bu gün burada yoktu maalesef. Takım elinden geleni yaptı. En azından tribünde olanlara, televizyonlarının karşısında olanlara güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar oyunun içinde kalmaya çalıştık” şeklinde konuştu.


Şanlıurfa’ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Akkaya, “Camiamızdan özür diliyoruz, kazanmak istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız, play-off’a bakacağız. Türkiye Kupası’nın kurayla yapılması lazım. Sonuçta play-off zaten oynanıyor. Türkiye Kupası’nda bir değişiklik olsun. Türkiye Kupası’nın sürprizlere gebe olması lazım” ifadelerini kullandı.


Beşiktaşlı oyuncu Jeanne Epoupa ise, ”Bu maçta gayet iyi oynadık. Çukurova son derece iyi bir takım ama biz de elimizden geleni yaptık. 40 dakikalık bir mücadele ortaya koyduk. Bu maçtan ancak pozitif sonuçlar alabiliriz çünkü son ana kadar savaştık ve iyi bir maç çıkarttık” dedi.



Çukurova Basketbol cephesi


Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, ”Ligde ve Avrupa’da 3 kez kazanmış olmamıza rağmen bugün burada yine sonuna kadar mücadele eden ve bizim maça hazırlanmış bir Beşiktaş gördük. Dolayısıyla maç, çoğu zaman bizim kontrolümüzde geçse de Beşiktaş’ın tutunabilme şanslarını da maçın içinde hissettik. Kelsey Michelle’nin müdafaasında çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Onun erken şut attığını bildiğimiz halde izin verdik. Zaman zaman durdurmakta zorluk çektik ama genel olarak takımımın mücadelesinden memnunum. Kendi basketbol tarzımızdan koptuk. Beşiktaş’ın bize oynatmak istediği basketbolu oynadığımızı düşünüyorum. Onlar bu konuda başarılı oldular ama mücadele kısmında geri adım atmadık ve maçı bugün böyle kazanmayı başlardık. Yarınki maça bakacağız” ifadelerine yer verdi.


Kupa maçlarının her zaman farklı olduğunu söyleyen Çukurova Basketbol takımının oyuncusu Gökşen Fitik de, ”Zaten zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. Kupa maçları her zaman farklıdır. Biz de ona göre hazırlanıp sahada ona göre mücadelemizi verdik. Zaman zaman hatalar yaptık, karşı takımın umutlanmasına izin verdik. Yine de iyi bir mücadele sergiledik. Bunun sonucunda kazandık.Karşı takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    1. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    2. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    3. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    4. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    6. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    7. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    8. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    9. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    10. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    11. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    12. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    13. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    14. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    15. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    16. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    17. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    18. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    19. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    20. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    21. WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik..
    22. Sosyal medyada canlı yayındayken kaza..
    23. Trenden ayrılan vagonlar, yük trenine..
    24. Burhanettin Kocamaz Mersin'de yerel..
    25. Yakalanınca 'Göçmenim' diyen PKK'lı..
    26. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    28. Vali Bilmez’den kurum ziyaretleri
    29. HDP Nazilli İlçe Başkanı'na flaş gözaltı
    30. Kıbrıs Gazisi askeri törenle toprağa..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor