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Çukurova Basket - BOTAŞ maçının ardından

Şanlıurfa’da, Çukurova Basket ile BOTAŞ arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının ardından başantrenörler ve oyuncular açıklamada bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:51
Çukurova Basket - BOTAŞ maçının ardından

Şanlıurfa’da, Çukurova Basket ile BOTAŞ arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının ardından başantrenörler ve oyuncular açıklamada bulundu.


Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BOTAŞ Basketbol BaşantrenörüEnder Kaya, “Öncelikle bana bu fırsatı veren yönetim kuruluma, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Süper ligdeki en genç antrenörlerden biri benim. İlk defa süper ligde antrenörlük yapıyorum. Kimseyi mahcup etmek istememiştim, sezon başından beri ufak tefek sıkıntıları olan bir takımdık, hedefleri olan bir takımdık. Ligin en az sayı yiyen takımı olduk. Bunu kupayla taçlandırmak istedik. Çukurova’da gerçekten bizi hem ligde hem de EuroCup’da bizi çok zor durumda yakaladı ve 20 sayılarla üç maçımızı da kazanan bir ekipti. Ama biz buraya geldiğimizde öğrencilerimize şunu söyledik. Kupa günlük performanslarla belirlenecek. Biz sonu güne kadar eşyalarımızı getirmiştik. Oyuncularımı bu yüzden kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Maçın genelini yorumlamak gerekirse oyununun ritmini bozmamız gerekiyordu. Seyir zevki kötü olan bir basketbol oynasak da hedefimize ulaştığımız için mutluyuz” dedi.


BOTAŞ Basketbol oyuncusu Olcay Çakır Turgut ise, “Takım arkadaşlarımı, antrenörlerimi, kulüpte bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu maç bizim için çok önemliydi. Bu maç özümüzü bulma maçıydı ve onu bulduk bugün. Hem de çok önemli bir yer bulduk” ifadelerine yer verdi.



Ceyhun Yıldızoğlu: “Yarınki maçı da düşünerek bir takım değişiklikler yaptık”


Çukurova Basket Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Bizim açımızdan yarınki maçı da düşünerek bir takım değişiklikler yaptık rotasyonda. Burada da görüyoruz ki doğru bir karar vermediğimiz ortaya çıkıyor. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Belki de son zamanların en kötü ofansif oyununu yaptık diyebilirim. Sonuçta buraya daha büyük hedefler için geldik ama maalesef yarı finalle yetinmekle kalıyoruz. Tekrardan rakibimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.


Çukurova Basketbol oyuncusu Sevgi Uzun da, “İstediklerimiz sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu. BOTAŞ’ı tebrik ediyorum. Bu maçtan bir ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:51
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