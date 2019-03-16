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Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’ markasıyla satılacak

Hakkari’nin Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde üretilen organik ürünler ‘Zap’ markasıyla satışa sunulmaya başladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:10
Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’ markasıyla satılacak

Hakkari’nin Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde üretilen organik ürünler ‘Zap’ markasıyla satışa sunulmaya başladı.


Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyenin desteklediği "Zap Vadisi Projesi" kapsamında ilçede yetiştirilen organik ürünler ‘Zap’ markasıyla satışa sunulmaya başlayacak olan organik market düzenlenen törenle hizmete girdi. Vali yardımcıları Mustafa Pala ve Aziz Gölbaşı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve davetlilerin katılımıyla Zap markası üretim tesisi ve yöresel yemeklerin bulunduğu restoranın yer aldığı binanın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışın ardından ziyaretçiler üretim tesisini gezerek, satışa sunulacak organik ürünleri inceledi. Daha sonra Şehit Bilal Soybilginç Ortaokulundaki Ahmed-i Hani Konferans Salonu’nda Zap markası tanıtım programı düzenlendi. Burada konuşma yapan Kaymakam Temel Ayca, Çukurca’nın güzel insanlara ve coğrafyaya sahip olduğunu ifade etti. İlçenin ülke gündemine çok farklı bir şekilde yansıtılması gerektiğini düşündükleri için bazı projeler yapmaya karar verdiklerini ifade eden Ayça, "İlçenin yöresel ürünlerini gördük. Başta tahin, tahinin yanında diğer ürünlerimiz de var. Maş fasulyesinden pirincine, cevizinden balına kadar çok değerli ürünlerimiz var. Biz bunları markalaştırarak insanlara sunmaya karar verdik. Zap projemizin yayılacağını ve bir model olacağını düşünüyorum. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız üzerinde kurulu bir şirket. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirler, Çukurca’daki gelir durumu düşük insanların faydasına kullanılacak" dedi.


Program, Zap markası ürünlerin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ve çiftçilerle protokol imzalanmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:10
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