Çukurca’da şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu
Hakkari ’nin Çukurca ilçesinde ’10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.11 Nisan 2019 Perşembe 00:26
Hakkari ’nin Çukurca ilçesinde ’10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.
Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Çukurca Emniyet Müdürlüğü tarafından Emir Şaban Camii’nde şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu. Okutulan mevlid-i şerif sonrası camii önünde vatandaşlara ikramlarda bulundu.
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