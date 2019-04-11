Çukurca’da şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu Hakkari ’nin Çukurca ilçesinde ’10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Hakkari ’nin Çukurca ilçesinde ’10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Çukurca Emniyet Müdürlüğü tarafından Emir Şaban Camii’nde şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu. Okutulan mevlid-i şerif sonrası camii önünde vatandaşlara ikramlarda bulundu.

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