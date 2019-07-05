Çukurca’da ilk defa sürücü kursu açıldı

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında buluna Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ilk defa sürücü kursu açıldı.

Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi’ndeki Yeni Cadde üzerinde Rıfat Özel, Ayhan Canpolat ve Sefer Saygın tarafından kurulan "Çukurca Özel Lider Sürücü Kursu"nun açılış törenine Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Koordinatörü Ayhan Tunç ve bazı kurum amirleri katıldı. İlçe Kaymakamı Temal Ayca, 8 kişinin istihdam edildiği yeni iş yerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, iş yerini açan girişimcilere ilçe sakinleri adına teşekkür etti.

Sürücü kursu sahipleri Rıfat Özel, Ayhan Canpolat ve Sefer Saygın ise, ilçenin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, hizmete açıkları iş yerinde son teknoloji sınıflar ve yeni model araçlarla uzman eğiticilerle Çukurca halkına hizmet vereceklerini belirttiler.