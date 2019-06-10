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Çukurca’da iki iş yeri hizmete açıldı

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’nin Çukurca ilçesinde iki yeni iş yeri hizmete açıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
Çukurca’da iki iş yeri hizmete açıldı

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’nin Çukurca ilçesinde iki yeni iş yeri hizmete açıldı.


Bir zamanlar top ve silah sesleriyle yankılanan Çukurca ilçesi, huzurunu yaşıyor. Rafting tesisleri, mesire alanları ve birçok hizmetin yapıldığı ilçeye yöre halkı da yatırım yapmaya başladı. Saffet Kanat ve Hamit Alkan isimli iki vatandaşın ortak açmış olduğu Kale Izgara ve Kebap Salonu ile Cengiz Derin’e ait Hatay Dürümx Çorbacı Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan ve Hastane Müdürü Eşref Kalkan tarafından yapılan iki ayrı iş yerinin açılışına esnaflar ve vatandaşlar da katıldı.


İlçede huzur ve güvenin hakim olduğunu ifade eden vatandaşlar, yeni iş yerlerinin açılmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, ilçede iş yeri açan esnaflara teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
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