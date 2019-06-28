0553 313 94 23

Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker şehit düştü.

28 Haziran 2019 Cuma 10:48
Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker şehit düştü.


Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım için saat 14.00’de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale’de ’Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi’ açıldı
    1. Kırıkkale’de ’Güvenlik Bilgilendirme..
    2. İdlib'deki gözlem noktasına yapılan..
    3. ANALİZ - Fed-Trump çekişmesi sözle..
    4. OHAL başvurularının 77 bin 900'ü..
    5. Kaymakam Kazez’den köy ziyaretleri
    6. İki çocuk annesi aromatik bitki..
    7. Güneş koruyucuları nemlendirici gibi..
    8. Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya..
    10. Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli..
    11. Hakkari’de şehit uğurlama töreni
    12. Kansızlık ve Demir Eksikliğine Karşı..
    13. Gram altın 262 lira seviyelerinde
    14. Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye..
    15. Talas’ta zabıtadan market ve pazar..
    16. Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir..
    17. Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide..
    18. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    19. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    20. “Her pedal bir umut” diyerek..
    21. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    22. (Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
    23. Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5..
    24. Moldova Ticaret Müsteşarı’ndan..
    25. Başkan Yaman’ın Ankara temasları
    26. (Özel) Yabani bademler milyonlar..
    27. Binası yıkılan kadın muhtar, açık..
    28. Aşırı kırmızı et tüketimi erken..
    29. Bilecik’te hac seminerleri devam ediyor
    30. “Bilecik’te Neler Yapılabilir” adlı..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!