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Çukurca "Zap" ile tanıtılacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen organik ürünler "Zap" markasıyla satışa sunulacak- Kaymakam Temel Ayca:"Zap projemizin yayılacağını ve bir model olacağını düşünüyorum. Buradan elde edilecek gelirler, Çukurca'daki gelir durumu düşük insanların faydasına kullanılacak"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:09
Çukurca "Zap" ile tanıtılacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen organik ürünler "Zap" markasıyla satılacak.

Organik ürünlerin tanıtım programına katılmak üzere ilçeye gelen ziyaretçiler ve basın mensuplarına, Gündeş köyü Çimenli mezrasında yöresel kahvaltı ikram edildi.

Ardından 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi değirmeni gezen ziyaretçiler, susamın köz ateşinde kavrulması ve tahin yapımını görme fırsatı buldu.

Ardından Vali yardımcıları Mustafa Pala ve Aziz Gölbaşı, Kaymakam Temel Ayca ve davetlilerin katılımıyla, içerisinde Aile Destek Merkezi, Zap markası üretim tesisi ve yöresel yemeklerin bulunduğu restoranın yer aldığı binanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışın ardından ziyaretçiler üretim tesisini gezerek, satışa sunulacak organik ürünleri inceledi.

Daha sonra Şehit Bilal Soybilginç Ortaokulundaki Ahmed-i Hani Konferans Salonu'nda Zap markası tanıtım programı düzenlendi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyenin desteklediği "Zap Vadisi Projesi" kapsamında ilçede yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler hakkında bilgi verildi.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, önceki yıllarda güvenlik ve terör konularıyla gündeme gelen ilçenin şu anda insanı, turizmi, doğal güzellikleri, tarımı, çiftçisi ve el emekleriyle gündeme gelmesinin başarı olduğunu söyledi.

Kaymakam Temel Ayca ise Çukurca'nın güzel insanlara ve coğrafyaya sahip olduğunu ifade etti.

İlçenin ülke gündemine çok farklı bir şekilde yansıtılması gerektiğini düşündükleri için bazı projeler yapmaya karar verdiklerini aktaran Ayca, şöyle konuştu:

''İlçenin yöresel ürünlerini gördük. Başta tahin. Tabii tahinin yanında diğer ürünlerimiz de var. Maş fasulyesinden pirincine, cevizinden balına kadar çok değerli ürünlerimiz var. Biz bunları markalaştırarak insanlara sunmaya karar verdik. Zap projemizin yayılacağını ve bir model olacağını düşünüyorum. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız üzerinde kurulu bir şirket. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirler, Çukurca'daki gelir durumu düşük insanların faydasına kullanılacak.''

Program, Zap markası ürünlerin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ve çiftçilerle protokol imzalanmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:09
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