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Çukurca Belediyesinden su şebekesi yenileme çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışması devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 15:14
Çukurca Belediyesinden su şebekesi yenileme çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışması devam ediyor.


Konu ile ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca tarafından başlatılan ve ilçe için büyük bir önem arz eden içme suyu şebekesi yenileme ve kapasite büyütme çalışmasında sona gelindiğini söyledi. Başkan Dündar, “İlçemizde son zamanlarda nüfus artışıyla birlikte özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın bahçe sulamalarıyla birlikte maalesef içme suyu konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Yürütülen proje ve çalışmalar kapsamında ilçenin ana su kaynakları arasında yer alan Elmalı ve Kadişe yaylalarındaki şebeke hattında 3 kilometrelik ve su depolarının büyük bir kısmı yenilendi. Yapılan çalışmalarla biri 20 ton olmak üzere 3 tane yeni su deposu inşa edildi. Bundan sonra ilçe sakinlerimizin bilinçli su kullanımlarıyla birlikte inşallah su sıkıntısı yaşanmayacaktır. Bu çalışmalarda belediyemize bağlı ekiplerin verimli çalışmaları sayesinde ilçe halkı rahat bir nefes alacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:14
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