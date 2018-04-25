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Çukur'a polis operasyonu!

Bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisinin çekildiği mahalleye polis operasyon yaptı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
Çukur'a polis operasyonu!

Dün akşam saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalle de operasyon yapılan semtlerden oldu.

Narkotik Polisi Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokak'a girdi.

3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. (Sabah)

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
  1. İstanbul
  2. Çukur

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