Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı Amasya’nın Şeyhcui Mahallesi’nde çukura düşen inşaat sahibini AFAD ekipleri kurtardı.

Amasya’nın Şeyhcui Mahallesi’nde çukura düşen inşaat sahibini AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre 74 yaşındaki inşaat sahibi Sezai Sanda, inşaat betonunu sularken ayağı kaydı, toprak ile beton arasındaki çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD ve itfaiyeye bildirdi. İlk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Sanda’yı düştüğü çukurdan kurtardı.

Sanda’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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