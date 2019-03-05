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Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar teslimi yapıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda ilk anahtar teslim töreni yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 19:14
Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar teslimi yapıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda ilk anahtar teslim töreni yapıldı. Mardin’de çukur ve hendekler nedeni ile evlerinden olan vatandaşlara Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan evlerde ilk anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ıntelekonferans ile katılımı ile Akan ailesine anahtar teslimi gerçekleştirildi.



Kasımpaşa Mitingi sonrası Nusaybin’e telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör operasyonları için bölgede yapılan çalışmalara değindi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yaman aracılığı ile hak sahibi Akan ailesine anahtar teslimi yaptı.



Telekonferans sırasında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, “Mezopotamya’nın kadim topraklarından sayın vekillerimiz il başkanımız, Belediye Başkanı adaylarımız, Nusaybinli hemşehrilerimiz ile birlikte selam ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi. Yapılan terör operasyonlarına değinen Yaman, "Teröre destek veren siyasetçiler, teröriste yardım ve yataklık eden belediye başkanları bölge halkını provoke eden terör örgütü bölgemizdeki bazı şehirleri yaşanılmaz hale getirmiş ve halkımızın travma yaşamasına ve şehirlerimizin de yerle bir olmasına sebep olmuştur.Yapılan operasyonlar ve terörle mücadele sonucunda bölgede artık huzur hakim olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım vermiş olduğunuz talimat ve desteklerle de bugün burada anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğimiz konutlar süratle bitirildi. 5 bin 51 konut, 5 cami, 3 okul, 4 taziye evi ve 490 iş yeri Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ tarafından süratle yapılarak halkımızın kullanımına sunuldu. Bu vesileyle de başta zatıaliniz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili ve Meclis Katibi Şehmus Dinçel, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi ve eski Milletvekili Orhan Miroğlu ile AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından açılış kurdelesi kesildi.



Huzur içinde bir yaşam alanı


Evine kavuşan Abdulkerim Akan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek "Yaşam alanı sosyal konutları, taziye evleri ile çok güzel bir inşa olmuş. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Zorlu süreci geride bıraktığımız çok mutlu oldum. İlk evimiz buna çok benzerdi. Çok şükür kendi yerimize verildi. Uzlaşma komisyonundaki ailelere çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Akan ailesinden Cumhurbaşkanına davet


Oğlu Baran Akan ile birlikte evinin anahtarını teslim alan Bahar Akan, zorlu bir süreçten bu günlere geldikleri için Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, “Daha önceden kendimize ait bir apartmanımız vardı. Kayınvalidem öğrenci evinde kalmak zorunda kaldı. Kendi evimizden kaçıp gittik farklı yerlere yerleştik. Şuan çok güzel bir yapılaşma oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşanılacak güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızı en kısa sürede davet ediyoruz buraları kendi gelip görebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:14
  1. doğa

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