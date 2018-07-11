Çukur oyuncusuna taksici saldırdı
Çukur dizisinin oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar, İstanbul trafiğinde taksici saldırısına uğradı. Taşanlar, olayı sosyal medya hesabından paylaştı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:42
Çukur dizisinin oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda taksici saldırısına uğradığını belirtti.
"YİNE TAKSİ FACİASI"
Oyuncu "yine taksi faciası" notuyla paylaştığı fotoğrafın altına, "Yenisahra havataşın önünde park halinde olduğu yer durağı olmadığı gibi park yasak! onun aracına binmek yerine başka araca bindik diye hem şoföre hem bize saldırdı, ana avrat küfür.saat 17.00 plaka 34 TJB 18 @ibbBeyazmasa sadece UYARACAKSANIZ zahmet etmeyin!" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafta taksicinin uygunsuz bir şekilde el hareketi yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
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