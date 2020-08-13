  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi

Çukur Dizisi’ne katılan Mustafa Avkıran kimdir?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a yeni isimler geldi. Bu isimlerden bir tanesi olan Mustafa Avkıran ise sosyal medya üzerinden en çok araştırılan isimlerden bir tanesi oldu. Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Yılan Hikayesi gibi dönemine damga vuran dizilerde rol alan Mustafa Avkıran, başarılı oyuncular arasında yerini alıyor. Peki Mustafa Avkıran kimdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:27:00 -
Çukur Dizisi’ne katılan Mustafa Avkıran kimdir?

Mustafa Avkıran gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Sevilen dizi Çukur’un yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Mustafa Avkıran’da dahil oluyor. Avkıran, 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandıracak. İşte Yaprak Dökümü, Kuzey Güney gibi hafızalara kazınan dizilerde rol alan Mustafa Avkıran ile ilgili bilgiler..

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran, 1963 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamış bu arada Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Ateşten Günler dizisi ile yaşayan Mustafa Avkıran; Azize, Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.

1993 yılında kendisi gibi tiyatrocu Övül Avkıran ile evlenmiş ve bu evliliğinden Alaz isminde bir oğlu vardır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
Dünya

Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı