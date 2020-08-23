Show Tv ekranlarından yayınlanan Çukur’un geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Dizinin ilk bölümü 23 Ekim 2017’de yayınlandı. 3. sezonunun son haftaları pandemi sebebiyle bir süre tatil edildi. Çukur’un yeni sezonu eylül ayında ekranlara gelmeye başlayacak. Diziyi yakından takip edenler geçmiş bölümleri nereden nasıl izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, Çukur eski sezonlar nereden izlenir?

Çukur yeni sezon ne zaman?

Çukur 93. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları Çukur’un ne zaman başlayacağını merak ediyor. Çukur 94. bölümüyle eylül ayı itibariyle başlayacak. Dizinin yeni sezon fragmanları ise yayınlanmaya başladı.

Çukur tüm bölümler

Çukur dizisini takip edenler eski bölümleri nasıl nereden izleyeceklerini merak ediyor. Çukur’un eski bölümlerini showtv.com.tr ve puhutv.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Çukur tekrar izle

Çukur dizisinin yeni bölümleri yayınlandıkça Show tv bazı gün ve saatlerde yayınlanan son bölümünn tekrarını yayınlıyor.

Çukur oyuncuları

Çukur dizisinin 4. sezon kadrosuna İrem Sak dahil edildi. Dizide yer alan isimler şöyle:

Aras Bulut İynemli

Perihan Savaş

Erkan Kolçak Köstendil

Öner Erkan

Rıza Kocaoğlu

Necip Memili

Berkay Ateş

Cihangir Ceyhan

Damla Sönmez

Nur Sürer

Barış Arduç

Mustafa Avkıran

Çukur sözleri

Çukur dizisinde kullanılan duvar yazıları büyük ilgi görüyor. Dizi içerisine yerleştirilen sözlerle Balat sokaklarında karşılaşmanız ise mümkün. İşte, Çukur dizisinde yer alan bazı duvar sözleri:

Hep çalışmadığım yerden üzüyorlar.

Olmadıkça zorladık; zorladıkça olmadı.

Siz iteklemeyin. Ben kendim giderim.

Keşke doğmadan önce senaryoyu okusaydık.

Az dolaşalım dedik, kördüğüm olduk.

Çukur neresi?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren Çukur dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dar ve eski sokaklarıyla dikkat çeken Çukur; İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor. Çekimlerin olmadığı günlerde Balat sokakları dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor.