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Cudi’de yaralanan asker şehit oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, 20 Mart’ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Cudi’de yaralanan asker şehit oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, 20 Mart’ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Teymur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.


Şırnak Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Mart tarihinde ilimiz Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden hazırlanarak tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Şırnak merkez nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Şırnaklı hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Aziz şehidimiz, 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Şırnak merkez Kasrik beldemizde ebediyete uğurlanacaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
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