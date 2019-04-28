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Cudi Dağı eteklerinde şenlik

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Cudi Dağı eteklerinde "fidan dikimi ve uçurtma şenliği" düzenlendi

28 Nisan 2019 Pazar 12:29
Cudi Dağı eteklerinde şenlik

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Cudi Dağı eteklerinde "fidan dikimi ve uçurtma şenliği" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İkizce köyü yakınlarında düzenlenen şenlikte, öğrenciler fidan dikti, uçurtma uçurdu, ayrıca yamaç paraşütü yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, her yıl Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde fidan diktiklerini, bu yıl da Cudi Dağı'nın eteklerine 500 fidan diktikleri söyledi.

Sağlanan huzurla Cudi Dağı'nın eteklerinde sosyal aktivite yapabildiklerine dikkati çeken Birlik, hep olumsuz haberlerle anılan Cudi Dağı'nda fidan dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Birlik, "Öğrencilerimizin okul dışında kalan vakitlerini sosyal ve kültürel faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporu Kulübü Başkanı Osman Orak da şenlikte Cudi Dağı eteklerinde paraşütle uçmaya geldiklerini anlatarak, "Şırnak'ımızın çok güzel bir doğası var. Cudi Dağı'nın eteklerinde yamaç paraşütünü yapmak güzel." ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan Miraç Birlik ise emeği geçenlere teşekkür ederek, şenliğin çok güzel geçtiğini aktardı.






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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:29
  1. Cudi Dağı
  2. Şırnak

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