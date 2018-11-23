0553 313 94 23

Cüce keçiler hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4 cüce keçi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

23 Kasım 2018 Cuma 11:20
Cüce keçiler hayvanat bahçesinin maskotu oldu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4 cüce keçi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 53 dönümlük bir alan içerisinde 60 türde 615 hayvanı barındıran Sincan Hayvanat Bahçesi, son günlerde daha da hareketlendi.

Dünyaya yeni gözlerini açan biri ikiz 4 cüce keçi yavrusu, hayvanat bahçesini ziyaret edenlerden yoğun ilgi görüyor.

Daha önce dünyaya gelen ala ve kızıl geyik, Ankara kedisi ve Midilli yavrularıyla hayvanat bahçesinin üye sayısı her geçen gün artıyor. Cüce keçilerle hayvanat bahçesindeki yavru sayısı 32'ye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, giriş ücreti alınmayan Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni doğan hayvanlarla daha da büyüdüğünü belirtti.

Şener, "60 türde toplam 615 hayvan bulunan ve B sınıfı bir hayvanat bahçesi olarak hizmet veren Sincan Hayvanat Bahçemize ilgi her geçen gün artıyor. 7'den 70'e tüm Ankaralıları hayvanat bahçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yaralı kedi sağlığına kavuşturuldu

Öte yandan Mamak Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Mamak Caddesi'nde yaralı bulunan kediye ilk müdahaleyi yaptı. Kedi, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Yaralı kedinin kontrollerinin devam edeceği, bir süre daha müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:20
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi
  3. cüce keçi
  4. kedi
  5. Mamak Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Metin kimdir?
    1. Fatih Metin kimdir?
    2. MHP’den aday adaylarına ‘karne’
    3. Fenalaşan genci halk otobüsüyle..
    4. Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle..
    5. AK Parti, adaylarını bugün tanıtacak
    6. Şampiyon öğretmenin sporcu öğrencileri
    7. Beşiktaş'ta Pepe depremi!
    8. Çin Pakistan'daki konsolosluğuna..
    9. Beşiktaş'ta Pepe'nin adalesinde yırtık..
    10. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    12. Minik eller piyanoya dokunacak
    13. Skandal yarışma! Cinsel sapkınlığı..
    14. Allianz sağlık sigortalı sayısı 1..
    15. Erzurumspor'un en istikrarlısı Leo
    16. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    17. Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
    18. Olmayan örgüte üye icat ettiler
    19. "Türkiye yerli ve milli, bir o kadar..
    20. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'