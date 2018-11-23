Cüce keçiler hayvanat bahçesinin maskotu oldu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4 cüce keçi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 53 dönümlük bir alan içerisinde 60 türde 615 hayvanı barındıran Sincan Hayvanat Bahçesi, son günlerde daha da hareketlendi.

Dünyaya yeni gözlerini açan biri ikiz 4 cüce keçi yavrusu, hayvanat bahçesini ziyaret edenlerden yoğun ilgi görüyor.

Daha önce dünyaya gelen ala ve kızıl geyik, Ankara kedisi ve Midilli yavrularıyla hayvanat bahçesinin üye sayısı her geçen gün artıyor. Cüce keçilerle hayvanat bahçesindeki yavru sayısı 32'ye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, giriş ücreti alınmayan Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni doğan hayvanlarla daha da büyüdüğünü belirtti.

Şener, "60 türde toplam 615 hayvan bulunan ve B sınıfı bir hayvanat bahçesi olarak hizmet veren Sincan Hayvanat Bahçemize ilgi her geçen gün artıyor. 7'den 70'e tüm Ankaralıları hayvanat bahçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yaralı kedi sağlığına kavuşturuldu

Öte yandan Mamak Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Mamak Caddesi'nde yaralı bulunan kediye ilk müdahaleyi yaptı. Kedi, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Yaralı kedinin kontrollerinin devam edeceği, bir süre daha müşahede altında tutulacağı bildirildi.