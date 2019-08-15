Çubuklu Osmaniye’de bayramcoşkusu

Çubuklu Osmaniye Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği 2. Geleneksel Bayram Şenliği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çubuklu Osmaniye Kültür ve Dayanışma Derneği’nin bu sene 2.sini gerçekleştirdiği geleneksel bayram şenliği Çubuklu Osmaniye Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Şenliğe CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Çubuklu Osmaniye Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Uzun ve köy halkı katıldı.

Başkan Hürriyet horon tepti

Geleneksel şenlikte Yasemin Yıldız, Bedirhan, Hacı Kahveci, Murat Muhçu ve Mert Uzun sahne alarak Çubuklu Bala köyü sakinlerini adeta mest etti.Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Hürriyet çalan horona eşlik ederek köy halkıyla birlikte horon tepti.

Programda vatandaşların bayramını kutlayan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın ardından koşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu tür etkinlikler toplumumuzun bir parçası olup birliğimizi ve beraberliğimizi arttıran buluşmalardır. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.