Çubuk yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Çubuk oy oranlarında son durum

Ankara Çubuk yerel seçimleri yarışının Cumhuh ittifakı AK Parti Çubuk belediye başkan adayı Baki Demirbaş ile İYİ Parti Çubuk belediye başkan adayı Süleyman Haksever arasında geçmesi bekleniyor.31 mart 2019 Ankara Çubuk yerel secim sonuçları.Yeniakit.com.tr 2019 canlı Ankara yerel seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor. 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken Ankara Çubuk oy oranları Çubuklu seçmenler tarafından araştırılıyor. Çubuk yerel seçim sonuçları 2019, Çubuk 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Çubuk yerel seçim sonuçları, Ankara Çubuk 2019 yerel seçim sonuçları, Çubuk belediye yerel seçim sonuçları 2019 son durum nedir? Çubuk hangi parti önde? 31 Mart 2019 Çubuk seçim sonuçları ve oy oranları son dakika YSK Çubuk sonuçları.

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Çubuk belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çubuk belediye başkan adayı Baki Demirbaş (Cumhur İttifakı)

CHP Çubuk belediye başkan adayı Can Kaderoğlu

İYİ Parti Çubuk belediye başkan adayı Süleyman Haksever

SP Çubuk belediye başkan adayı Süleyman Haksever

BBP Çubuk belediye başkan adayı Hayrettin Bal

Vatan Partisi Çubuk belediye başkan adayı Dursun Keskin

AK Parti Çubuk Belediye Meclis Üyesi Listesi

Harun Olmuş

Recep Taş

Alaattin Bezci

Tuğba Aydos

Ahmet Kılıç

Lokman Kılıç

Ebru Ateş

Ali Çankaya

H.Hüseyin Benli

Selman Yurt

Yaşar Tekin

Recep Öz

Muzaffer Uçar

Ali Vardar

Tunahan Zengin

Ali Osman Arıcı

Cemal Tekin

Müslüm Arslan

Hasan Özyürek

Selahattin Koç

Gönül Maden

Aydın Topçu

Kontenjan

Emre Arslantaş

Oğuzhan Demirel

İsmail Kayahan

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti