Çubuk yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Çubuk oy oranlarında son durum
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Çubuk belediye başkan adayları 2019
AK Parti Çubuk belediye başkan adayı Baki Demirbaş (Cumhur İttifakı)
CHP Çubuk belediye başkan adayı Can Kaderoğlu
İYİ Parti Çubuk belediye başkan adayı Süleyman Haksever
SP Çubuk belediye başkan adayı Süleyman Haksever
BBP Çubuk belediye başkan adayı Hayrettin Bal
Vatan Partisi Çubuk belediye başkan adayı Dursun Keskin
AK Parti Çubuk Belediye Meclis Üyesi Listesi
Harun Olmuş
Recep Taş
Alaattin Bezci
Tuğba Aydos
Lokman Kılıç
Ebru Ateş
Ali Çankaya
H.Hüseyin Benli
Selman Yurt
Yaşar Tekin
Recep Öz
Muzaffer Uçar
Ali Vardar
Tunahan Zengin
Ali Osman Arıcı
Cemal Tekin
Müslüm Arslan
Hasan Özyürek
Selahattin Koç
Gönül Maden
Aydın Topçu
Kontenjan
Emre Arslantaş
Oğuzhan Demirel
İsmail Kayahan
Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 56.6
MHP % 19.1
BBP % 17.4
CHP % 4.8
Ankara'da hangi ilçe hangi partide?
Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti
Ayaş - Bülent Taşan AK Parti
Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti
Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti
Çankaya - Alper Taşdelen - CHP
Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti
Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti
Etimesgut - Enver Demirel - MHP
Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti
Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti
Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti
Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti
Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti
Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti
Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti
Mamak - Mesut Akgül - AK Parti
Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti
Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti
Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP
Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti
Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti
Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP
Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti
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