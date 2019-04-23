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Seçim 2019 Sayfası

Çubuk Kaymakamlığından Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığından, Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

23 Nisan 2019 Salı 18:59
Çubuk Kaymakamlığından Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığından, Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizdeki şehidimizin cenaze töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak, yaşanan bilgi kirliliği konusunda Kaymakamlığımızın adının geçmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Cenaze töreninin olduğu alanda Sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken, Sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden, gelişi anında bilgimiz olmuştur. Şehit ailemizle de önceden olduğu gibi tekrarda taziye çadırında yaptığımız görüşmede Sayın CHP Genel Başkanının gelişinden kesinlikle bilgilerinin olmadıklarını ve artık şehidimize dua etmek istediklerini iletmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:59
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