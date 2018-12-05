0553 313 94 23

Çubuk Çayı'na düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunan kişinin Keçiören Botanik Parkı'nda yürürken dengesini kaybederek Çubuk Çayı'na düştüğü ortaya çıktı

05 Aralık 2018 Çarşamba 04:31
Çubuk Çayı'na düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ANKARA (AA) - Ankara'da dengesini kaybederek Çubuk Çayı'na düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Botanik Parkı'ndan geçen Çubuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarını alan polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Çubuk Çayı'nın Fatih Caddesi'nden geçen kısmında bir kişinin bulunduğunu gören emniyet güçleri, 112 acil servisi ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan kişinin Caner Mazı olduğu belirlendi.

Dengesini kaybederek Çubuk Çayı'na düştüğünü belirten Caner Mazı'ya ilk müdahaleyi 112 acil servis görevlileri yaptı. Bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan Caner Mazı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Caner Mazı'nın ailesinin kendisinden akşam saatlerinden beri haber alamadığı için 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 04:31
  1. Ankara
  2. Başkentte dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı
  3. İtfaiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDC'de bir günde 8 kişi eboladan öldü
    1. KDC'de bir günde 8 kişi eboladan öldü
    2. Trump’tan Paris protestoları açıklaması
    3. Çubuk Çayı'na düşen kişiyi itfaiye..
    4. Adana'da kavga: 2 ölü
    5. ABD, İsviçre'deki Yemen..
    6. Bomba iddia! Fenerbahçe ve Trabzonspor..
    7. Sağlık alanında düzenlemeler içeren..
    8. ABD 27 yıl sonra Somali'de diplomatik..
    9. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Galatasaray..
    10. Ortaköy'de silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı
    11. Kongo'dan sömürgeci ülkelerin..
    12. Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu
    13. 22 milyon Euro'ya transfer olmuştu!..
    14. Erdoğan-Maduro görüşmesi BAE'ye çok..
    15. Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir..
    16. Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik..
    17. CHP ilçe başkanına tefecilikten gözaltı
    18. Kütahya'da kamyon şarampole devrildi:..
    19. Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj
    20. New York borsası sert düşüşle kapandı
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam