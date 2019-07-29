0553 313 94 23

Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya 920 sporcu katılıyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:53
Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenlenen törenle başladı.

İlçedeki Sebat Koleji’nin spor salonunda düzenlenen turnuvaya, 9 ülkeden 20'si unvanlı 100'ü yabancı 920 satranç sporcusu katılıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın A kategorisinde düzenlenen ilk tur maçları ile başladığını belirtti.

Çubuk’ta kategorilerinde önemli başarılara imza atmış 920 sporcuyu ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Tulay, turnuvada Türkiye'deki 80’e yakın ilden katılımın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Rusya ve Özbekistan’dan sporcuların yer aldığını söyledi.

Yurt dışından 100’den fazla sporcunun katıldığını anlatan Tulay, "Turnuvaya katılan herkes çok mutlu. Çünkü yurt dışından gelen sporcular değişik illerden gelen sporcular ve aileleriyle çok güzel bir hafta geçiriyorlar. Çubuk’u geziyorlar, Ankara yakın olduğu için orada bir takım yerleri ziyaret ediyorlar ve turnuvanın da doyasıya tadını çıkarıyorlar. Ankara’da iki tane uluslararası turnuva var bunların en önemlisi ve ilk başlayan Çubuk turnuvasıdır. Bu nedenle de birçok ülkeye örnek teşkil etmiştir." diye konuştu.

Tulay, satranç heyecanının 4 Ağustos Pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyerek, dereceye giren sporculara 55 bin lira para ödülü dağıtılacağını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise Türkiye genelinde en yoğun katılımın sağlandığı bir turnuva yapıldığı bilgisinin verildiğini belirterek, "Satranç turnuvasına katılım bakımından bir rekor kırılmış durumda. Bu kıymetli bir veri." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve eski belediye başkanlarından Tuncay Acehan, turnuvanın açılış hamlesini yaptı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:53
  1. Ankara
  2. Çubuk
  3. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş
  4. Federasyon
  5. Satranç
  6. turnuva
  7. Uluslararası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar
    1. Harmandalı Geri Gönderme Merkezine..
    2. Trump ile Johnson, ABD-İngiltere..
    3. Vali Zülkif Dağlı sel felaketinin..
    4. Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve..
    5. Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya..
    6. Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık..
    7. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel..
    8. Obi Mikel, Trabzon’a geldi
    9. 1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi..
    10. Gözaltına alınan Putin karşıtı Rus..
    11. New York esrar kullanımına hapis..
    12. Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü
    13. Belediye Kütahyaspor’dan transfer atağa
    14. Belediye Kütahyaspor Kulübü..
    15. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
    16. Afganistan’da Bayrak Günü coşkuyla..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland’a..
    18. YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına..
    19. İdlib'deki hava saldırılarında..
    20. Sahile vuran göçmen cesetleri..
    21. 3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs..
    22. İtalya Serie A’da 2019-2020 sezonu..
    23. Erzurum'da hayvanlara kötü muamelede..
    24. Freni boşalan minibüs park halindeki..
    25. Alaçam’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    26. Eski FBI ajanı: “Sarımsak..
    27. Pakistan'da yağışlar 11 can aldı
    28. Erzincan’da Cami, Çocuk ve Aile..
    29. Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
    30. Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!