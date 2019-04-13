Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: "Sokak hayvanlarını öldürmek vahşettir"

Ankara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerinde yaşanan köpek vahşetinin aydınlanması ve sorumluların bulunması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

İlgili kurumlarla birlikte belediyenin tüm birimlerinin vahşetin ortaya çıkarılması için seferber edildiğini belirten Başkan Demirbaş, hiçbir canlının öldürülmesinin kabullenilemeyecek bir durum olduğunu kaydetti. Konuyu yakından takip ettiklerini ve belediyenin tüm birimlerini olayı öğrenir öğrenmez görevlendirdiğinin altını çizen Başkan Demirbaş, ekiplerin ilçe genelinde araştırma yaptığını ifade etti.

Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını dilediklerini aktaran Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Bu vahşet bizi derinden üzmüştür. Vicdana sığmayan bu olayda 16’sı yavru 26 köpeğin öldürüldüğü tespit edilmiştir. Olayın aydınlanması için ekiplerimizi çeşitli inceleme ve araştırma yapmak için derhal görevlendirdik. Ayrıca talebimiz üzerine Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 9. Bölge Müdürlüğü yetkilerince otopsi için gerekli çalışma başlatıldı. İlçe savcılığımız olayla ilgili soruşturma başlattı. Veteriner ekiplerden aldığımız ilk bilgilere göre köpek ölülerinin üzerinde koku ve larvaların olduğu, olay yaklaşık 10-15 günlük olduğu tahmin ediliyor. Bu konuda soruşturma nereye ulaşacaksa, kime ulaşacaksa tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. İlgili kurumların soruşturmaları sonuçlanınca bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."