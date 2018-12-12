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Cubeyr'den Kızıldeniz ve Afrika ülkelerine "birlik kurma" önerisi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr:"Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nda kurulacak birlik neticesinde ekonomik ve çevresel güvenlik alanlarında iş birliği yapılabilir ve herhangi bir dış gücün stratejik bölgede olumsuz bir rol oynamasını engelleyebiliriz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:05
Cubeyr'den Kızıldeniz ve Afrika ülkelerine "birlik kurma" önerisi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu ülkelerine "dış güçlerin bölgede olumsuz rol oynamasını engellemek için birlik kurma" önerisinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, başkent Riyad'da düzenlenen "Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, "bölgesel birlik" önerisini dile getirdi.

"Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nda kurulacak birlik neticesinde ekonomik ve çevresel güvenlik alanlarında iş birliği yapılabilir ve herhangi bir dış gücün stratejik bölgede olumsuz bir rol oynamasını engelleyebiliriz." diyen Cubeyr, söz konusu birliğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Riyad'da düzenlenen bölgesel toplantıya Cubeyr'in yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Avad, Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdullah el-Hadrami ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd Muflih el-Luzi katıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, toplantı sonrası konuk bakanları Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı olan Arap ve Afrika ülkelerinin ilk toplantısı 11-12 Aralık 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılmıştı. Geçen seneki toplantıya Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Cibuti, Yemen, Sudan ve Eritre katılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:05
  1. Riyad
  2. Suudi Arabistan

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