Cübbesini asan eski Danıştay üyesine 13 yıl 6 ay hapis cezası FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a örgüt üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi- Mahkeme heyeti, 16 Ekim 2018'de tahliyesine karar verilen Olcay'ın tekrar tutuklanmasına hükmetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi öncesinde, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto amacıyla cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay, örgüt üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Olcay ve avukatı katıldı. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Olcay, iddiaları reddetti. Olcay ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Kararda, Bülent Olcay'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları dikkate alındığında hakkında takdiri indirim sebebinin tespit edilmediği gerekçesiyle sanık hakkında TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Mahkeme heyeti, 16 Ekim 2018'deki duruşmada sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sanığın, bugün gözlenen ve dosyaya yansıyan sağlık durumu, verilen ceza miktarı, infaz şartları ve kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle tutuklanmasına hükmetti. Karar üzerine duruşma salonuna çağrılan polis ekiplerine teslim edilen Olcay, cezaevine götürüldü. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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