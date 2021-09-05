Cübbeliler duada!..

Bir tarafta, sessiz yüreklerde mühürlenen bir mutluluk vesilesi.

Diğer tarafta, genetik habis ruhlular; Yargıtay Başkanı sayın Akarca’nın, akıcı duasından çıldırıyor, saldırıyor, kantarlarının ayarı bozuluyor.

Milli iradenin, zimmetlerinden çıkış hüznünü yaşıyorlar. Adeta kıçlarından nefes alıyorlar. Nasıl, beğendiniz mi bu sahneyi?

Size sesleniyorum çürük İP’lik imalatçıları... SaP’çılar... Esamisi okunmayan, Millet ve Demokrat küsürat Partililer, Vefasız, nankör hariciler...

Kaporta Müslümanları

Birlik olduğunuz kirli cenahın, besleme İngiliz Fonlu Gazeteniz üzgün. Fincancı katırlarının başı eğik. Hadi, siz de girin devreye ve besmele çekerek, sakallarınızı ovuşturarak onlara “Kalb-i Kuvvet” verin.

“Sabredin, tıpkı İstanbul Seçimleri gibi Erdoğan’ı 2023’te indireceğiz” diyerek, yüreklerine su serpin..

Zor günlerin adamı,

Karakter abidesi,

Bu ve benzeri güzellikleri; hastalıklı ruh hallerinden ve akreplerin kıskacından kurtaran güzel insan. Seni bizim başımıza nasip eden Rab’imize şükürler olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin.