Cübbeli'den İslam düşmanı Cumhuriyet'e ilginç "Atatürk dönemi" açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor.

28 Şubat sürecinin medyadaki tetikçilerinden Fatih Altaylı’nın suratına telefonu kapatamayan Cübbeli Ahmet, şimdi de Türkiye ve İslam düşmanlığıyla gözünü körerten Cumhuriyet gazetesine konuştu.

Daha önce yaptığı "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim." açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

"Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" diyen Cübbeli, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı. Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar." iddiasında bulundu.

Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğu için hedef olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar?"